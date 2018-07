Inhalt Seite 1 — Mehr „Liebhaber“ für Goldmünzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Meine verehrten Leser, entschuldigen Sie bitte die kurze Unterbrechung unserer Gespräche. Mir ist nicht etwa der Stoff ausgegangen. Das ist in den fünf Jahren, in denen die „Gespräche am Bankschalter“ an dieser Stelle erscheinen, bislang noch nie der Fall gewesen. Diese Gefahr besteht auch in Zukunft nicht. Die kleine, unvorherzusehene Pause ist vielmehr darauf zurückzuführen, daß ich für einige Tage den Platz an meinem Schreibtisch mit einem Krankenhausbett vertauschen mußte. Inzwischen habe ich begonnen, die liegengebliebenen Briefe aufzuarbeiten. Wer noch auf Antwort wartet, den bitte ich, sich ein paar Tage zu gedulden. Einigen Lesern hatte ich zugesagt, noch vor dem Weihnachtsfest etwas zum Goldmünzen-Markt zu sagen. Mit diesem Thema wollen wir unsere Gespräche in der vorliegenden ZEIT-Ausgabe wieder aufnehmen.

In den letzten Jahren haben die Goldmünzen viele neue Freunde gewonnen. Die Nachfrage ist insgesamt reger geworden. Zwar scheint die Mode, Goldmünzen zu Schmuck zu verarbeiten, ihren Höhepunkt überschritten zu haben, doch sorgten die Auslagen in den Juwelier-Geschäften dafür, daß auch die jüngere Generation Freude an Goldstücken bekommen hat, so daß der Kreis der Interessenten gewachsen ist. Goldmünzen schenkt man heute zu vielen Gelegenheiten, besonders dann, wenn der Schenkende im Zweifel ist, ob ein Scheck oder bares Geld nicht die Empfindlichkeit des Beschenkten treffen würde. Bares Geld riecht oftmals stark nach Bestechung, dagegen läßt sich gegen ein goldenes 20-Mark-Stück, verbunden mit dem Hinweis, daß es im Geburtsjahr des Gebers oder Nehmers geprägt worden ist, kaum etwas einwenden. überdies kann der Schenkende in vielen Fällen sicher sein, daß eine solche Erinnerungsgabe auch aufgehoben wird. Denn wer läuft gleich zur Bank, um ein Goldstück in bare Münze umzutauschen? Vielfach wird die Goldmünze als echter „Notgroschen“ betrachtet. Aber das nur am Rande.

Ich habe schon in früheren Gesprächen darauf hingewiesen, daß Goldmünzen eine Vermögensanlage darstellen können – und nicht einmal eine schlechte. Natürlich darf man nichts übertreiben. Wer seine gesamten Ersparnisse in Gold anlegt, handelt einseitig und auch falsch. Man muß immer daran denken, daß Gold keine Jahreszinsen bringt. Seinen eigentlichen Wert zeigt es erst in ausgesprochenen Notzeiten. Dann öffnet es, wir haben das noch gut in Erinnerung, Tür und Tor (und, Speisekammer). Niemand hofft, daß solche Zeiten wiederkehren, aber bei der Ersparnisanlage muß man allen Eventualitäten Rechnung tragen, auch wenn sie im Augenblick weit entfernt zu liegen scheinen.

Daß „Notzeiten-Überlegungen“ bei der Ersparnisanlage in Gold eine gewichtige Rolle spielen, beweist die regelmäßige Nachfrage nach Goldmünzen, sobald sich die internationale Lage in der Welt zuzuspitzen droht. Dann wächst aber nicht nur die Nachfrage, sondern es steigen auch die Preise. Ein gewisser Sonderfall war die Berlin-Krise im zurückliegenden Spätsommer. Zwar wurde auch damals das Goldmünzen-Geschäft lebhafter (und die Preise zogen an), aber diese Bewegung war doch – verglichen mit der höchst gefährlichen Situation – weniger stark, als wir es sonst bei weltpolitischen Krisen gewohnt waren. In Kreisen des Goldmünzenhandels führt man das darauf zurück, daß in den letzten Jahren durch ständige Käufe der interessierten Bevölkerungsschichten nunmehr eine gewisse Sättigung eingetreten ist. Die Bestände wurden allgemein auf die gewünschte Höhe gebracht. Sogenannte „schwarze“ Gelder – die also vor dem Finanzamt verborgen werden müssen – stehen kaum noch für die Anlage in Goldmünzen zur Verfügung.

Sehr spät hat sich in diesem Jahr das Weihnachtsgeschäft auf dem Goldmünzenmarkt angelassen. Den Banken liegt eine Vielzahl von Kaufaufträgen vor, die – auch das ist eine neue Erscheinung – oftmals auf eine inzwischen erwachte Sammlerleidenschaft hindeuten. Aus einigen „Not-Beständen“ scheinen sich Münzsammlungen zu entwickeln. Steuerlich natürlich nicht unwichtig, denn Sammlungen sind bis zu einem Wert von 20 000 DM vermögensteuerfrei. Man sammelt verschiedene Jahrgänge einer Münzsorte oder versucht, möglichst vollständig die in einem Land geprägten Münzen zu erwerben. Hier beginnt die Angelegenheit allerdings vom reinen Anlagestandpunkt aus gesehen problematisch zu werden. Denn in Notzeiten zählt eigentlich nur der reine Goldgehalt. Sammleraufschläge pflegen dann nicht bewilligt zu werden.

Nun zu der Frage: Welche Münzen soll man überhaupt kaufen? Dazu hat man sich auf die wichtigen Grundsätze bei der Anlage in Goldmünzen zu besinnen. Wie schon eben angedeutet, muß man grundsätzlich möglichst viel Gold für sein Geld bekommen. Wo ein hoher Aufschlag zum reinen Goldwert gefordert wird, erhält die Anlage einen fragwürdigen Anstrich, weil man nicht sicher sein kann, daß man dann, wenn man die Goldmünze verwerten muß, diesen Aufschlag von dem jeweiligen Interessenten erhält.

Würde man nur diesen Grundsatz zu berücksichtigen haben, dann wäre es am zweckmäßigsten, Goldbarren zu kaufen. Ihre Preise weichen am geringsten vom echten Goldwert ab. Ein Goldbarren zu 50 g (praktisch ein Baby-Barren) kostet 257,– DM, ist also für ernsthafte Käufer durchaus erschwinglich. Der Preis für den Kilo-Barren liegt bei 4910,– ( paritätischer Goldwert = 4501,60 DM). Man zahlt also nicht einmal einen Aufschlag von 10 vH auf die Goldparität. Aber nun taucht die Frage der späteren Verwertbarkeit auf. Wer kauft in Notzeiten Goldbarren? Der Kreis der Interessenten ist naturgemäß gering. Bei Kilo-Barren sicherlich. Aber auch für Baby-Barren sind die Liebhaber geringer an der Zahl als für bekannte Goldmünzen. Daß Goldbarren für Juweliere und Zahnärzte eine gute Vermögensanlage darstellen können, leuchtet ein. Bei ihnen handelt es sich sozusagen um Betriebsvermögen‚ das besonderen Gesetzen unterliegt.