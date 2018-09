Vergleich zweier Premieren

Von Johannes Jacobi

Diese Vergleichsmöglichkeit war zu verlockend: Zehn Tage, nachdem Gustaf Gründgens in Hamburg „Actis“ von Lawrence Durrell uraufgeführt hatte (vgl. ZEIT Nr. 49), brachte Heinz Hilpert in Göttingen seine eigene Inszenierung heraus. Zwei Aufführungen eines „poetischen Dramas“ also, die unabhängig voneinander entstanden sind.

Als Intendanten in Hamburg und Göttingen setzten sowohl Gründgens wie Hilpert schon zweimal auf den englischschreibenden. Romancier, der ein „Stückeschreiber“ werden möchte. Auch Hilpert hat Durrells „Sappho“ aufgeführt. Wie nun mochte „Actis“ im Göttinger Deutschen Theater aussehen? Nach der Hamburger Premiere waren Vermutungen laut geworden, vielleicht habe der „Dichter“ den Ratschlägen des Theaterpraktikers Gründgens schon zu weit nachgegeben. Vielleicht sei zuviel „Poesie“ dem Bühneneffekt geopfert worden?

In Hilperts Inszenierung gab es nur eine einzige Variante, über die sich vielleicht mit Gründgens diskutieren ließe: die Amar-Szene.

Amar ist der skythische Verlobte der Prinzessin Actis. Nach dem Zusammenbruch des Aufstands gegen die Römer kämpft er weiterhin als Partisanenführer in den Bergen. Vor einem Überfall Amars hat der heimwärts ziehende römische Feldherr Fabius Furcht.

Plötzlich ruft eine Stimme, ein akustisches Vexierbild aus allen Himmelsrichtungen: „Fabius“. Und wie Mephisto in Fausts Studierstube, taucht Amar vor dem feindlichen Feldherrn auf. Allein, zum Zwiegespräch. Man erfährt neue Einzelheiten aus der Jugendzeit, die Fabius am skythischen Hof verbrachte. Er hatte damals sogar Blutsbrüderschaften geschlossen. Amar erinnert den Römer daran, daß auf diese Weise gleiches Blut in ihren Adern fließe. Fabius brauche jetzt nur Metellus, den drakonisch herrschenden, römischen Satrapen zu töten – der Feldherr verabscheut seinen Landsmann ohnedies und hat seine Absetzung angekündigt – dann werde sich alles arrangieren lassen, für Rom und für Skythien. Doch Fabius lehnt ab.