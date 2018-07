Kürzlich wurde ein junger Motorradfahrer in die Universitätsklinik von Glasgow eingeliefert. Er war gestürzt und hatte sich ein Bein gebrochen. Dabei war vor allem die Hauptarterie so verletzt worden, daß eine Amputation unumgänglich schien. In Glasgow aber beschäftigte man sich gerade mit Experimenten, die auf einer Beobachtung beruhen, die J. B. S. Haldane vor über fünfzig Jahren gemacht hatte, die aber von der Medizin unbeachtet geblieben war. Haldane hatte festgestellt, daß der Sauerstoffspiegel im Blutplasma um das 16fache steigt, wenn man eine Versuchsperson einige Stunden lang einem Sauerstoffdruck von zwei Atmosphären aussetzt. Der Sauerstoffmangel in den Geweben nämlich ist es, der bei gestörter Durchblutung die Zellen schädigt oder gar absterben läßt, so daß oft nur die Entfernung des verletzten Gliedes dem Patienten Rettung bringen kann. Professor Charles Illingworth hatte in einer Reihe von Tierversuchen den Beweis erbracht, daß in der Haidaneschen Druckkammer selbst schwer geschädigte Gliedmaße wieder funktionsfähig gemacht werden konnten. Als der Verunglückte in die Universitätsklinik eingeliefert wurde, war gerade die große Sauerstoffkammer fertiggestellt. Nachdem das Bein geschient und die verletzte Ader repariert waren, wurde der Patient zwei Tage lang dem erhöhten Sauerstoffdruck ausgesetzt. Bereits nach drei bis vier Stunden setzte die Durchblutung im verloren geglaubten Unterschenkel wieder ein. Patienten, mit Kreislaufstörungen und Arteriosklerose im Bein sind ebenfalls auf diese Weise geheilt worden. Auch hat Illingworth in 25 Fällen von Kohlenoxydvergiftungen mit seiner Kammer lebensrettend eingreifen können.