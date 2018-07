Inhalt Seite 1 — Schlechte Ausnutzungsgrade Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die starke Kapitalintensität pro Arbeitskraft darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Nutzung der Kapitalgüter in der Landwirtschaft oft weit unter einer ökonomisch vertretbaren Norm liegt. Obschon z. B. ein „rentabler“ Traktor im Jahr ungefähr 800 Stunden laufen sollte, stellte man für die Bundesrepublik Nutzungsdauern von weniger denn 400 Stunden für 60 vH der Zugmaschinen fest. Der durchschnittliche Ausnützungsgrad britischer Traktoren wird mit etwa 600 Stunden pro Jahr angegeben. Wenn man andererseits an die Nutzung von Einrichtungen und Maschinen in der Industrie denkt (wo 2400 Stunden und mehr keine Ausnahme sind), kann man sich den Rest schnell zusammenreimen: Hier liegt viel von der Unrentabilität der Landwirtschaft versteckt – und diese Unwirtschaftlichkeiten zu beheben, das ist leider mit den agrarpolitischen Interventionen in den meisten Ländern bisher nicht gelungen. Solange man allerdings die Tätigkeit des Bauern, noch unter vorwiegend „romantischen“ Aspekten betrachtet und auch nicht wahrhaben will, daß in einer modernen Welt die Landwirtschaft „modern geführt“ werden muß, wird sich an dieser mangelnden Rentabilität und damit an den oft beklagten Einkommensdifferenzen zwischen Bauern und Gewerbetreibenden nicht viel ändern.

Apropos Einkommen: Einiges hat sich im Laufe der Jahre doch zugunsten der Landwirtschaft geändert. Ein Einkommensvergleich wird zwar von den meisten Landwirten grundsätzlich negiert, und er ist auch von Betrieb zu Betrieb schwer zu ziehen. Die Statistiken, das darf man sicher zugeben, gelten hier nur im großen und ganzen; sie können aber doch einiges in die Entwicklung der Einkommen in der Landwirtschaft aussagen.

Zuerst einmal mag es aufschlußreich sein, den Lohnanteil am Nettoprodukt der Landwirtschaft festzustellen. Von Staat zu Staat zeigen sich da große Unterschiede, je nach der Bewirtschaftungsstruktur der bäuerlichen Betriebe. Bei einem nordeuropäischen Durchschnitt von 21,1 vH reihen sich die Länder nach folgender Rangliste (1956 bis 1958):

Für den europäischen Raum hat man außerdem ausgerechnet, daß für die engagierte Arbeitskraft das Realeinkommen von 1950 bis 1959 um rund 29 vH gestiegen ist. Das Realeinkommen des Bauern selbst, ein Residualeinkommen übrigens, ist in der gleichen Zeit um 39 vH gewachsen. Davon müssen allerdings noch gewisse Abzüge gedacht werden. Bei Berücksichtigung dieser statistischen Werte kann man die Lamentos der Bauernsame in den verschiedenen Ländern nicht ohne Kritik hinnehmen. Da wird doch oft behauptet, der Wohlstand sei ganz an der Landwirtschaft vorbeigegangen, und während alle übrige wirtschaftliche Tätigkeit vom Aufschwung der Konjunktur profitiert hätte, sei der Landwirt knapp dran wie ehedem.

Dieser Behauptung darf man entgegentreten; wer übrigens offenen Auges in landwirtschaftlichen Gegenden reist und ab und zu einmal den Kopf in einen landwirtschaftlichen Haushalt stecken kann, weiß, daß sich in diese Klagen reichlich viel Zweckpessimismus eingeschlichen hat. Zwar darf man sich nicht durch die Durchschnitte blenden lassen und glauben, es gehe allen Bauern etwa gleich gut. Tatsächlich sind die Einkommensunterschiede in der Landwirtschaft sehr beträchtlich, und neben den vielen armen und an der Existenzgrenze wirtschaftenden Kleinbauern in z.T. sehr ungünstigen Produktionsverhältnissen existieren auch viele fette „Gutsbesitzer“. Diese Ungleichheit der Einkommen nun wiederum wurde durch die bisherige Praxis des agrarischen Interventionismus durchaus nicht behoben.

Im Gegenteil. Die Subventionswirtschaft und viele Systeme der Preissicherung, der Abschöpfung usw., haben dazu geführt, jene, die an und für sich schon eine gute Ausgangslage in ihrer Produktion hatten, auch noch gewinnmäßig zu begünstigen. Die „sozialen Ziele“ der Agrarpolitik, auch die sogenannten staatspolitischen (man denke an die Bergbauern- und Kleinbauernprobleme) wurden jedenfalls nicht erreicht. Und besonders hart an der ganzen Sache ist, daß an diesem Versagen der Agrarpolitik nicht etwa die „anderen“ Wirtschaftskreise Schuld tragen – sie sind sogar recht opferfreudig in den meisten europäischen Ländern –, sondern die mangelnde Solidarität der Bauern untereinander stellt diese sozialpolitischen Ziele in Frage. Die Sprecher bäuerlicher Organisationen und die parlamentarischen Bauernvertreter sind eben durchaus nicht immer geneigt, sich mit den Schwächsten des eigenen Wirtschaftszweiges solidarisch zu stellen. Wenn für diese vielen „Randexistenzen“ mittels der heute unübersichtlichen staatlichen Agrarpolitik etwas abfällt – denken diese Interessenvertreter – dann wohlan.

Eine Agrarpolitik aber, die wirklich aus meta-ökonomischen Gründen die schwachen Bauern existenzfähig machen würde, die wettbewerbsfähigen aber sich selbst überließe, eine solche Agrarpolitik ist beileibe nicht beliebt.