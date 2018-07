Joachim Heldts und Rolf Gillhausens Afrika-Serie „Aufbruch eines Kontinents“ hat von Woche zu Woche an Kontur und Profil gewonnen. Anfangs von den Programmgestaltern durch eine unsichere und unsinnige Plazierung im Abendprogramm mißhandelt, hat die Reihe jetzt geistig und terminlich ihren festen Platz gefunden. Im NDR gewann man wohl mehr Achtung vor der eigenen Produktion, als plötzlich die Engländer erschienen und die ganze Folge für das BBC-Fernsehen kauften, das die Dokumentarserie an prononcierter Stelle ins Programm einbaute.

Auch die neue Folge über die Rivalität zwischen islamischer, christlicher und hinduistischer Missionstätigkeit im dunklen Kontinent gab ausgezeichnetes Anschauungsmaterial von der schwankenden Position des Weißen und seiner Götter auf afrikanischem Boden, wobei an selbstkritischen Einwürfen nicht gespart wurde.

Schon neulich fiel die Offenheit auf, mit der die Autoren auch heikle Themen anfassen. Denn so subtile Dinge wie die Arbeitslust mancher afrikanischer Völker wagt ja sonst kaum jemand noch zu behandeln, da der Schreck vor imperialistischem Hochmut auch dem weißen Reporter im Nacken sitzt. Das hat zur Aussparung ganzer Themenbereiche in unserer Publizistik und zur Entstehung weißer Flecke auf unseren politisch-ideologischen Landkarten geführt, von denen einige von Heldt und Gillhausen mutig ausgefüllt werden.

Die Ermordung eines der klassischen Texte der modernen Weltliteratur war in Augenschein zu nehmen, als Baden-Baden Arthur Adamovs (im Auftrag des Südwestfunk geschriebenes) Fernsehspiel „Der Mantel“ nach Gogols auch schon früher mehr als einmal dramatisierter, veroperter und verfilmter Novelle ausstrahlte.

Der russisch-französische Dramatiker, der wenige Tage zuvor in Berlins Literatur-Lesereihe auf den Bildschirmen des SFB-Bereichs zu besichtigen war, hat den hintergründig-mehrdeutigen Text aus der Nähe von „Michael Kohlhaas“ und „Schloß“ in die arabeskenhafte Abgezirkeltheit eines Marionettenspiels verwiesen, das in Walter Henns Spielzeug-, dosen-Inszenierung vollends zum tänzelnden Lehrstück wurde. Zu loben ist nur die Konsequenz, mit der die Entmenschlichung auch im Bühnenbild H. W. Lenneweits und in der Musik Peter Zwetkoffs zum Prinzip wurde. lupus