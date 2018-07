Jeannie Ebner, Wienerin, Jahrgang 1918, bisher durch ihren Roman „Die Wildnis früher Sommer“ und durch die Novelle „Der Königstiger“ bekanntgeworden, legt diesen Herbst einen neuen Band vor; fünf Erzählungen, von denen die eine oder andere bereits in früherer Fassung in einer Zeitschrift publiziert wurde, bilden einen festgeschlossenen Kreis, haben einen gemeinsamen Tenor: die Annäherung an das Transzendente, an den Seinsgrund, mit den Mitteln der Erzählung –

Jeannie Ebner: „Die Götter reden nicht“; Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh; 236 S., 15,80 DM.

Die Technik, in der Jeannie Ebner ihre fünf Novellen vorträgt, ist ein Wechselspiel von Verhüllung und Enthüllung. Sie alle haben gemeinsam, daß sie in einem Traumreich daheim sind, daß sie in der realen Ebene zumeist nicht stimmen, platt gesagt: unwahrscheinlich sind. Das Vordergründige steht hier als Gleichnis für etwas hinter den Ereignissen sich Vollziehendes. Denn es ist das Vorhaben der Autorin, das in Worten Unsagbare dennoch mit den Mitteln der Sprache zu bewältigen.

Der gemeinsame Nenner dieser fünf Erzählungen ist die Suche nach Göttern – mögen sie nun so genannt werden oder nicht. Am vordergründigsten zeigt sich das Thema bei der Geschichte von dem Archäologen Othon, der in einem vulkanischen Gebirge nach einem alten Standbild gräbt, dabei die bacchantische Welt der Dorfbewohner herausfordert und mit Hilfe eines entführten Mädchens endlich auf die Spur der alten Statue kommt, bei ihrer Freilegung allerdings das Opfer eines Vulkanausbruches wird. Eine magische, archaische Welt wird hier in ein faßliches Gleichnis gekleidet. Anderswo ist Jeannie Ebners Thematik weniger leicht faßbar, dafür die Annäherung an den transzendenten Hintergrund all dieser Geschichten größer.

So in der Erzählung „Der Vater“. Auch hier bewegen wir uns in einer archaischen Landschaft, die Kinder eines verborgen bleibenden Urvaters legen Bericht ab, wie sich ihnen der oder das Unbekannte präsentiert, wie Mord und Schuldgefühl lähmend in die matriarchalische Lebenssphäre einbrechen. Der Schlußsatz ist das Leitmotiv dieses, Buches: „Welch ein Unternehmen: den Unsichtbaren zu beschreiben mit Figuren, die für das menschliche Auge das Merkmal der Sichtbarkeit tragen!“ Wir kennen – vorwiegend aus kalifornischen Gefilden – die Bemühungen jener hochqualifizierten Spezialisten der Mystik, Gott vielleicht doch noch vor ihre Kamera zu bringen. Der Weg, den Jeannie Ebner versucht, ist davon ebenso weit entfernt wie von der platten Vordergründigkeit surrealistischer Symbolsprache. Eher ist man versucht, an Okens Formel „Gott = ± 0“ zu denken.

Am deutlichsten wird dies in der Schlußerzählung „Die Aufrichtung“. Ihr Ich-Erzähler komprimiert in seiner Gestalt einen jahrtausendelangen Menschheitsweg: er wird als ödipusfigur eingeführt, lebt als Prometheusgestalt weiter, ist zugleich Sisyphos und Moses und richtet sich immer wieder an der Begegnung mit der unbekannten Kraft auf, bis er endlich Johanneszüge annimmt. Der Weg läßt an Wilders „Skin of our Teeth“ denken, ist aber hier mit durchaus eigenen Mitteln gestaltet: ein Versuch, das jahrtausendealte Denkabenteuer: der Menschheit in einer Figur zusammenzufassen und die Begegnung mit dem Unformulierbaren im Medium der Sprache zu bewältigen. Otto F. Beer