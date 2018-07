Die Zeiten, in denen man in der Rückversicherung das Geschäft vom grünen Tisch aus betreiben konnte, sind vorbei, sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Alois Alzheimer anläßlich der Bilanzbesprechung der Münchener Rückversicherungsgesellschaft Deshalb habe man in vielen ausländischen Staaten Stützpunkte errichtet. Von der Prämieneinnahme, die sich 1960/61 (30. Juni) um 15,8 vH auf 853,7 (737,4) Mill. DM erhöhte, entfiel etwa ein Drittel auf das Auslandsgeschäft, das sich mit 18,3 vH stärker ausdehnte als im Inland (14,5 vH). In der Luftfahrt ist das Ausland bei diesem zweitgrößten Rückversicherungsunternehmen der Welt zu 80 vH, in der Feuer- und Transportversicherung zu etwa 60 und 50 vH beteiligt. Der Auslandsbesitz am Grundkapital der Gesellschaft wird auf etwa 6–7 vH geschätzt, von Namensaktien dürften sich etwa 8 vH in ausländischen Händen befinden. 30–40 vH vermutet – man in echtem Streubesitz, Der Hauptversammlung am 14. Dezember wird Kapitalerhöhung von 31 auf 47 Mill. DM vorgeschlagen durch Ausgabe von 160 000 Namensaktien über je nom. 100 DM mit Dividendenberechtigung ab 1. Januar 1962. Die neuen Aktien sollen zu 150 vH des Nennbetrages ausgegeben und mit 50 vH des Nennbetrages einbezahlt werden. Die Aktionäre sollen eine auf 16 (15) vH erhöhte Dividende erhalten. Dr. Alzheimer zeigte sich über den hohen Börsenkurs nicht glücklich, der mit der Rendite nicht zu begründen sei und manche Aktionäre zum Verkauf zwinge, weil die Vermögenssteuer den Ertrag übersteigt. In absehbarer Zeit sei keine weitere Kapitalerhöhung und also auch kein günstiges Bezugsrecht mehr zu erwarten.

Als Folge der Entwicklung der Technik und der Weltwirtschaft stellt die Gesellschaft eine immer stärker werdende Risiko-Kumulierung fest, wobei der Anteil der Großrisiken am Gesamtportefeuille zunimmt. Der Trend zum Großschaden zeige sich außer in der Feuer-, der Maschinen- und Luftfahrtversicherung seit Jahren besonders auch in der Allgemeinen und in der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung. Zwar schloß das deutsche Kraftfahrtgeschäft erstmals seit der Währungsreform ohne Verlust, doch zeigte sich bei ausländischen Schadenverträgen ein Zunehmen von Großschäden. Mit Sorge sieht man der Einführung individueller Tarife in der Kraftfahrtversicherung ab 1962 entgegen. In der Luftfahrtversicherung stiegen die Prämieneinnahmen infolge der Steigerung der Versicherungswerte (Inbetriebnahme der Düsenmaschinen) und der Ausdehnung des Portefeuilles wieder erheblich, Feuer brachte im deutschen Geschäft nach guten Jahren erstmals seit 1950 Verlust. Erheblichen Verlust brachte die deutsche Maschinenversicherung.

Die Aufstockung der Kursverlustrücklage auf 6 (5) Mill. DM wird mit der anhaltenden Unsicherheit der internationalen Währungen begründet. So habe man aus der Abwertung des kanadischen Dollar 2,9 Mill. Dollar abschreiben müssen. Die Verluste im laufenden Jahr – auch infolge der DM-Aufwertung – werden mit 18,7 Mill. DM beziffert. 39,4 (34,1) Mill. DM Erträge flossen aus den Kapitalanlagen, von denen die Hauptposten 445,5 (349,5) Mill. DM Wertpapiere und 104,9 (94,1) Schuldscheinforderungen und Darlehen ausmachen. Mit dem Wertpapiere besitz, in dem stille Reserven enthalten sind, verfügt man über ein ansehnliches Polster. Auch bei starken Kursrückgängen treten keine Verluste ein. t. r.