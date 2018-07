Die in den letzten Wochen zu beobachtende Aufwärtsbewegung der französischen Aktienkurse hat sich so schnell vollzogen, daß sich eine lebhafte Diskussion über die Ursache, die Rechtfertigung und die Dauer dieser Bewegung aufdrängt. Sind lediglich die Geldflüssigkeit oder ein mehr oder weniger großes Anlagebedürfnis die Hebei für diese Hausse? Aber beide Faktoren haben schon in Zeiten bestanden, als das Börseninteresse auf fast den Nullpunkt zurückgefallen war.

Besserung der innen- und außenpolitischen Situation? Auch davon kann eigentlich nicht die Rede sein; es sei denn, daß man bescheiden genug ist, Nuancen günstig interpretieren zu wollen. Inflationsgefahr? Ernste Befürchtungen in dieser Richtung sind vorerst kaum gerechtfertigt, da die Preisbewegung in fast allen Industriestaaten ungefähr die gleiche ist.

Maßgebend für die Hausse der letzten Wochen dürften vorwiegend technische Gründe gewesen sein. Zum allgemeinen Erstaunen hat nämlich die amtliche Statistik anläßlich der letzten Monatsliquidation enthüllt, daß sich die Position der Leerverkäufe um 21 vH gesteigert hatte, während sich der Umfang der Kaufverpflichtungen nur um weniger als 8 vH vermehrte. Daraus erhellt, daß die Meinungen über die Zukunft der Börse trotz der Hausse noch immer geteilt sind – eine Beobachtung, die auch in der Tatsache, daß die Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen recht selektiv blieb, ihre Bestätigung findet. Banken, chemische Werte und vor allen Dingen Montanaktien sind nicht oder nur bescheiden mitgegangen. Im Vordergrund des Interesses halten sich weiter Warenhäuser und elektronische Werte, während sich die Aufmerksamkeit von Erdölwerten wieder abgewendet hat. retlaw