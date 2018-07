Seit Thomas Mores „Utopia“ war der utopische Roman jahrhundertelang die Kunstform, in der sich die Wunschträume eines Weltverbesserers austoben konnten. Zwar gab es immer Ausnahmen (etwa die weniger bekannten Teile von „Gullivers Reisen“), aber erst in unserer Zeit wurde der Glaube an den unaufhaltsamen Fortschritt so gründlich erschüttert, daß solche Wunschträume versiegten. Die heutigen Utopien sind meist von purer Angst diktiert – und vielleicht auch von der Vorstellung, daß man den Teufel an die Wand malen muß, damit er nicht leibhaftig erscheint.

Der Prototyp der modernen politischen Angst-Utopie ist sicherlich George Orwells „1984“. In dieselbe Kerbe schlägt

Constantine FitzGibbon: „Wenn alle Küsse enden“; Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München; 320 S., 14,80 DM.

FitzGibbon, der als Verfasser einer fundierten Studie über den 20. Juli 1944 besser als viele andere Engländer mit den Methoden eines totalitären Staates vertraut ist, überspringt nur eine kürzere Zeitspanne. Sein Roman spielt, wie man aus einigen Andeutungen errechnen kann, 1964–1965. In diesen wenigen Jahren hat sich in der Welt viel geändert. Chruschtschow ist tot, Gomulka ermordet, die Sowjetunion „restalinisiert“. Bemannte russische Sputniks fliegen durch den Weltraum. Und in England, wo zu Beginn des Romans äußerlich alles beim alten ist, sind alle Symptome einer Massenneurose, die heute höchstens im Anfangszustand erkennbar sind, voll zum Durchbruch gekommen: Prostitution und Kriminalität wuchern wie noch nie, Krawalle gegen Farbige sind an der Tagesordnung, die Polizei benimmt sich anmaßend und brutal. Die Friedensliebe ist zu panischer Kriegsangst ausgeartet.

Durch Unterhauswahlen, die einer Volksabstimmung über das Atombombenproblem gleichkommen, wird die konservative Regierung weggefegt. Der bisherige Führer der Labour. Party, ein Attlee-Typ, der treu zur NATO steht und die Vogel-Strauß-Politik der „Atombombengegner“ ablehnt, kann unter diesen Umständen keine Regierung bilden. Premierminister der Labourregierung wird der Neutralist Leonard Braithwaite. Sein Sohn ist im spanischen Bürgerkrieg gefallen, und der alte Mann lebt ganz in der Gedankenwelt jener Zeit. Braithwaite und seine Anhänger wollen nur das Beste: die Menschheit, oder, wenn das nicht möglich ist, wenigstens England vor den unvorstellbaren Greueln eines Atomkrieges bewahren. Sie sehen nicht, daß sie in ihrem naiven Idealismus dem neuen Super-Stalin in die Hände arbeiten.

Es ist dasselbe Zukunftsbild wie in „1984“, nur in einem früheren Stadium. Aber FitzGibbon ist kühler und verspielter als Orwell. Schon der kitschige Titel verrät, daß er seinen politischen Alptraum als landläufigen Gesellschaftsroman aufgezogen hat. Ludwig Fürst