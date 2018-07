„Was heißt die deutsche Literatur?“ – Stellungnahme von Kurt Ziesel und Kommentar von R W Leonhardt, ZEIT Nr. 48

Gestatten Sie mir eine Bemerkung zu dem, was R. W. Leonhardt über den „deutschen Schriftsteller“ sagt. „Deutsch“ heißt nun einmal mehr als nur „die deutsche Sprache beherrschen“. Das „Deutsch“-Sein eines Schriftstellers, gründet sich in erster Linie auf seine enge Verknüpfung mit der großen Kultur- und Geistestradition der Deutschen und auf das Bekenntnis zur Geschichte des deutschen Volkes – in ihren Höhen und Tiefen. Leonhardts Betrachtungsweise ist – wenn er vom deutschen Schriftsteller als erstes die Beherrschung der deutschen Sprache erwartet – sehr mechanistisch und – gefährlich. Gefährlich deshalb, weil sie die hohe Verantwortung eines wahrhaft deutschen Schriftstellers, der sich noch in den oben genannten Bedingungen weiß, zuwenig berücksichtigt.

Helmut Pieper, stud. phil., Göttingen

*

Recht so, Herr Ziesel! Wieder einmal bieten Sie mit der Ihnen eigenen Zivilcourage dem zersetzenden („selbstzerstörerischen“) Tun einer Clique von Linksintellektuellen trutzig die Stirn. Diese Ihre Zivilcourage weist Sie zwar – nicht eben als „deutschen Literaten“ aus, aber die Werte, für die Sie eintreten, die Begriffe wie „Vaterland, Volk, Soldatentum“ legitimieren Sie hinreichend als einen der wenigen mit dem Herzen am „rechten“ Fleck. Diese Begriffe sind so einfach und klar, sie bedürfen einer näheren Analyse nicht. Auch Ihre längst wieder einmal notwendige und so herzerfrischende Attacke gegen „die doppelte Moral und den Verrat aller demokratischen Grundsätze und Fairnesse“ trifft so wahrhaftig den Kern der Dinge, daß Sie um eine Präzisierung Ihrer zahlreichen Verallgemeinerungen wahrlich nicht besorgt zu sein brauchen. Sie wissen eben noch um Werte und Begriffe, die in ihrer umfassendenTotalität außerhalb aller nagenden Zweifel und alles relativierenden Infragestellens angesiedelt sind. Wollte man Sie dieses Denkstils wegen als Neonazi verleumden, so tragen Sie’s mit Würde: Die Duplizität wäre gewiß nur eine zufällige.

Gefreut hat mich Ihr Hinweis auf das weite Echo, das nicht nur Ihr zeitkritisches Werk in deutschen Gauen gefunden hat. Sollte man die Auflagen Ihrer Schriften und die Vielzahl der Ihnen zugegangenen begeisterten Briefe mit Hinweisen entweder auf Courths-Mahler oder dem in jedem Volk unvermeidlichen Prozentsatz an verklemmten Phantasten abtun, so lassen Sie es sich nicht verdrießen! „Angesichts der Mauer, angesichts der Fünfzig-Megaton-Bombe, angesichts der immer schamloser ausposaunten Absicht des Ostens nach einer totalen bolschewistischen Weltrevolution“ braucht Deutschland, braucht der Westen „gerade jetzt“ Männer wie Sie.

Nur, bitt’ schön, Herr Zieserl, schreibend doch ein bisserl ein’ besseren Stil, gelt, damit „man sich mit der Absprechung literarischer Qualität“ nicht wieder einmal und zu Recht „behilft“.

A. Graf v. Brühl, Dudweiler