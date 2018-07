Inhalt Seite 1 — Was liebst du, Fremder? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der neue Roman der Sagan Von Barbara Bondy

Es ist nahezu unmöglich, die deutsche Ausgabe des neuen Romans von

Françoise Sagan: „Die wunderbaren Wolken“; Ullstein-Verlag, Frankfurt; 150 S., 9,80 DM

als Grundlage der Kritik des französischen Buches zu benutzen. Denn was die Übersetzerin Helga Treichl diesmal angerichtet hat, vernichtet erstens jede Möglichkeit, die „Wunderbaren Wolken“ ernst zu nehmen, und kommt zweitens einem literarischen Totschlag gleich: der Ullstein-Verlag legt 1961, getarnt mit dem Namen Sagan, einen Kolportageroman vor. Mit dieser Autorin, der die unbestechliche, nur auf sprachliche Qualitäten bedachte Académie Française durch Jahre hohes Lob spendete, ist es nun wohl aus auf dem deutschen literarischen Markt; sie wird für den deutschen Leser, dem die Originalfassung nicht zugänglich ist, ein für allemal als Produzentin reißerischer Bettgeschichten und unaussprechlich schwachsinnigen Geschwätzes, abgestempelt sein. (Ein Beispiel unter Hunderten des Helden remarkable Formulierung: „Ich werde dich zerrütten, ich werde dich zerrütten.“)

Die knappen Romane der Sagan sind sprachlich außerordentlich leicht zu ruinieren: thematischer Vorwurf, äußere Handlung, Charakterzeichnung spielen bei ihr eine untergeordnete Rolle, sind stilisiert, typisiert bis zum äußersten; ihr ging es immer nur darum, den Monolog und den Dialog zu schreiben, den der hinfällige, banale Mensch von heute mit den Wirklichkeiten führt, die in seinem möblierten Nichts noch übriggeblieben sind, ihm unbegreifbar und zugleich schmerzlich in seiner Unzulänglichkeit: Liebe, Vergänglichkeit, Tod.

Diese Absicht, den Menschen zu notieren in seiner schrecklichen Zwiesprache, die ihm immer wieder ins Mißglückte und Triviale entgleitet, diese Absicht glückt oder scheitert allein in der Sprache, in der gläsernen Präzision einmal (so sind sie – so banal, so vergeblich), in den lyrischen Zwischentönen zum anderen (so leiden sie).

Die Originalfassung der „Wunderbaren Wolken“ – und nur von ihr kann hier die Rede sein – variiert das alte Thema. Der atmosphärische Glanz, die ahnungsvolle Klugheit mancher früheren Romane (etwa: „In einem Monat, in einem Jahr“ oder „Ein gewisses Lächeln“) ist nicht wieder erreicht worden – so als ob die Autorin der eigenen Thema-Obsession müde geworden wäre. Trotzdem ist dieses Buch, das eine größere, kühlere Bitterkeit durchzieht als alle früheren, nicht mißlungen.