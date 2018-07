Duftende Blockade

Ein riesenhaftes Feld üppig blühender Hyazinthen ist zur Zeit Gegenstand von Besprechungen bei der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) der UN. Was bei jedem Gärtner nur eitel Freude auslösen würde, bereitet den Sudanesen großes Kopfzerbrechen, denn duftende Wasserbeete blockieren den Oberlauf des Nils. Seit drei Jahren haben sich die knolligen Wasserpflanzen im Weisen Nil derart vermehrt, daß man jetzt auf Hyazinthen über den Fluß laufen kann, ohne nasse Füße zu bekommen. Das Wasser wird indessen von den Blumen aus dem Flußbett gedrängt und tritt bereits südlich des Zusammenflusses von Weitem und Blauem Nil über die Ufer. Es ergießt sich dort in das ohnehin schon sumpfige Land, während es weiter nördlich zur Bewässerung der Wüstengebiete dringend gebraucht würde. Auch die Fische haben den unerwünschten Hyazinthengarten verlassen. Dadurch ist in den vielen Fischerdörfern entlang des Nils große Not entstanden.

Musa Abdel Karim, der sudanesische FAO-Delegierte, hofft, daß die UN-Organisation. die Lösung des Hyazinthen-Problems als dringende Sofortmaßnahme beschließt. Dadurch würde dem Sudan die Unterstützung aller FAO-Länder beim großen Blumenpflücken zugesichert werden.

Insekten ohne Nachkommen

Bemerkenswerte Erfolge hat man in den Vereinigten Staaten mit neuen Insektenbekämpfungsmiffeln zu verzeichnen. Diese Chemikalien, die zur Klasse der sogenannten Äthylamine gehören, sollen die Tiere nicht töten, sondern unfruchtbar machen. Bei Fliegen, Mücken und anderen Insekten beeinflussen diese „Chemosterilantien“ die Gene, die Träger der Erbanlagen, so daß eine Fortpflanzung der Tiere unmöglich ist. Bereits früher hat man durch radioaktive Bestrahlung die Unfruchtbarkeit männlicher Insekten herbeiführen und dadurch eine schädliche Dasselfliegenart auf der Insel Curacao praktisch ausrotten können. Dieses Verfahren ist allerdings so kompliziert, daß es nur für beschränkte Gebiete anwendbar ist.

Gegenüber den üblichen Kontaktgiften, vor allem DDT, sind zahlreiche Insekten in den letzten Jahren bereits widerstandsfähig geworden. Die Anwendung, neuer Schädlingsbekämpfungsmittel, bei denen kein Resistenzfaktor auftreten kann und die überdies keinerlei schädigenden Wirkungen auf andere Tiere und Menschen haben, wäre daher von großer Bedeutung. Aus den Chemosterilantien, die sich im Experiment bewährt haben, hofft man, Präparate mit diesen Eigenschaften entwickeln zu können.