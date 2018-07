Alle Jahre wieder. ... müssen wir uns am Jahresende überlegen, ob wir in den vorangegangenen 12 Monaten keine steuerlichen Fehler gemacht und ob wir von den bescheidenen Möglichkeiten, die uns Normalbürgern der Fiskus bietet, um einen Teil unserer Steuerzahlungen zurückzubekommen, auch ausreichend Gebrauch gemacht haben. Sie wissen vielleicht, meine verehrten Leser, daß ich den zahlreichen steuerlichen Begünstigungen einzelner Gruppen immer mit Kritik begegnet bin. Grundsätzlich halte ich es für falsch, daß uns das Finanzamt auf der einen Seite das Geld aus der Tasche zieht und daß wir auf der anderen Seite davon einen Teil zurückerhalten, wenn wir diese oder jene Voraussetzungen erfüllen. Da der Gesetzgeber aber nun einmal diesen Weg gegangen ist, sollten wir keine Hemmungen haben, an den Zapfhahn des Fiskus zu treten, zumal wir dort nicht nur die Ärmsten der Armen vorfinden, sondern auch die Angehörigen einflußreicher Wirtschaftsgruppen, die dort bereits einen festen Platz einnehmen.

Auf folgende drei Punkte sollten Sie, meine verehrten Leser, bis zum Jahresschluß Ihre Aufmerksamkeit richten:

1. Spekulationssteuer

2. Sparprämie

3. Bausparprämie.

Dabei bitte ich Sie zu beachten, daß zwischen Weihnachten und Neujahr nur drei Börsen- und Banktage liegen und daß der letzte Börsen- und Banktag vor dem Fest der 22. Dezember ist.

Das Thema Spekulationssteuer hat mit dem Zapfhahn des Fiskus nichts zu tun. Wer aber hier etwas geschickt operiert, braucht unter Umständen weniger in das Faß des Fiskus hineinzutun. Um es von vornherein klarzustellen: Eine gesonderte Spekulationssteuer gibt es nicht. Fallen steuerpflichtige Spekulationsgewinne an, dann sind sie dem gesamten übrigen steuerpflichtigen Einkommen hinzuzuschlagen und die Einkommensteuer wächst dementsprechend. Ich muß hinzufügen, daß das Thema Spekulationssteuer in diesem Jahr (leider?) weniger interessant ist, weil die Börsentendenz es nur selten erlaubt hat, mit Erfolg zu „spekulieren“. Um so ärgerlicher wäre es, wenn Sie, meine verehrten Leser, durch eine Unachtsamkeit in Verlegenheit geraten würden.