Inhalt Seite 1 — Außenpolitik – nicht auf der Schmalspur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von LUDWIG ERHARD, Bundesminister für Wirtschaft

Wenn die bloße Macht, die öde und brutaleKraft der Waffen heute das Schicksal der Menschheit zu bestimmen scheinen und die Außenpolitik sich nur noch darum bemüht, das Unheil des Krieges zu verhindern, dann stellt sich vor unserem Gewissen die Frage, ob wir etwas versäumt haben oder falsche Wege gegangen sind, die es zu einer so gefährlichen Alternative überhaupt haben kommen lassen.

Sind wir nicht schuld, daß jene totalitären Kräfte und Mächte, die unter Mißachtung jeder menschlichen Würde die Gewalt nach innen und außen zum absoluten politischen Prinzip erhoben haben, auch uns, der westlichen freien Weit, das Gesetz des Handelns aufzwangen?

Die Sowjetgewaltigen bis hin zu Chruschtschow haben es in diabolisch anmutender Folgerichtigkeit erkannt, daß die sittlichen Werte einer freiheitlich-demokratischen Lebensordnung die freien Nationen dahin ausgerichtet sein lassen, die menschlichen und sachlichen Produktivkräfte für friedliche Zwecke sozialer Wohlfahrt zu nutzen. Die totalitäre Welt kann demgegenüber unter Hintansetzung jeder menschlichen Rücksichtnahme ihr Kräftepotential mit viel größerem Gewicht der Verstärkung, ja der Vergottung der Staatsgewalt zuwenden. Niemand, kann leugnen, daß uns diese unmenschliche, brutale Philosophie zu entsprechend hohen Verteidigungsanstrengungen zwingt, wenn eben die letzte Alternative nicht „Krieg oder Frieden“ heißen soll.

Eines beunruhigt mich bei dieser Sachlage: daß wir uns nämlich, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen, in den gleichen Denkkategorien, bewegen oder darin gefangen halten lassen, statt den Ring zu sprengen und auf jenem Felde zum Angriff überzugehen, wo der Osten verwundbar ist. Denn das individualistische Prinzip westlicher Prägung ist dem dynamischen Willen und der expansiven Kraft totalitärer Staaten ja nur scheinbar unterlegen; schließlich kennen wir doch auch die inneren Spannungen und Auseinandersetzungen im östlichen Lager.

Die Außenpolitik der westlichen Welt registriert diese ideologischen Streitigkeiten trotz ihrer weitreichenden gesellschaftspolitischen und sozialen Auswirkungen noch kaum. Sie läßt es zu, daß die freiheitliebenden Völker in monströsen Zehn- oder Zwanzigjahresplänen hohnvoll herausgefordert werden, und sie gibt keine Antwort auf die mit Elan vorgetragene These der Kommunisten, daß der Sozialismus geschichtsnotwendig den Kapitalismus abzulösen berufen sei. Die Bürger der freien Welt hören diese Kampfansage. Aber die Regierungen machen es den eigenen Völkern nicht deutlich, daß jenes Gespenst einer kapitalistischen Gesellschaft, das die Sowjets anprangern, längst der Geschichte angehört, ja, daß die geschichtliche Wirklichkeit der freien Welt ihrerseits bereits eine gültige Antwort auf den totalitären Sozialismus gegeben hat.

Unsere heutige Gesellschaftsordnung mit ihrer weltoffenen Gesellschafts- und Sozialstruktur ist nicht nur im Potential und in der ökonomischen Effizienz, sondern auch in ihrer inneren Stärke dem öden und sterilen Mechanismus des kommunistischen Systems klar überlegen. Warum sprechen wir das nicht täglich aus? Warum beziehen wir derartig entscheidende politische Fakten nicht in den Kreis weltweiter Auseinandersetzungen ein? Warum verstehen wir es nicht, mit unseren Pfunden zu wuchern?