Weil Bayern in Deutschland liegt, und weil alles, was Deutschland angeht, auch Bayern betrifft, gibt es im Grunde keine isolierten bayrischen Fragen. Denn wie in der Vergangenheit würde Bayern auch in Zukunft genauso wie jedes andere deutsche Land in jede deutsche Tragödie hineingezogen werden, wenn noch einmal ein tragisches Geschick über Deutschland hereinbrechen sollte.

Ministerpräsident Dr. Hans Ehard, München