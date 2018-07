Inhalt Seite 1 — Bindungen mit unpatenten Patenten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Mörser

Alle Jahre wieder stürmt auf den Normalverbraucher das Winterangebot der Sportartikel-Industrie ein und treibt von Mal zu Mal seltsamere Blüten. Was der Campingindustrie schon gelungen ist, nämlich der Ausschluß jeden Hauchs von Improvisation aus dem Camping-„Betrieb“, das wird in aller Kürze auch beim Skisport erreicht sein. Die wirklichen Fortschritte der Skitechnik gehen in diesem Rummel völlig unter.

Fangen wir bei den „Bretteln“ selber an: Da ist der Siegeszug des Metall-Skis, einem raffinierten Mixtum-Kompositum aus Holzkern, Metall-Lamellen und Kunststoff-Laufflächen; der Vorteil dieser Skier liegt nicht in der Schnelligkeit, sondern in der Unverwüstlichkeit dieses Materials und seiner Anpassungsfähigkeit an jedes Gelände und jeden Schnee. Daß Metall-Skier schwerer seien als entsprechende Hickory-Bretter, ist eine Legende. Trotz aller Imitationen unerreichter König der Metall-Skier ist immer noch der amerikanische „Head“, vor allem dank seines Kantenpatents. Der Head-Standard federt bei richtiger Belastung auch das coupierteste Gelände ab, einschließlich Baumwurzeln und Felskanten.

Völlig haltlos ist das Argument von der Gefährlichkeit unzerbrechlicher Skier: Daß Skibruch im rechten Moment vor Beinbruch bewahrt, ist eine unbeweisbare und sogar unlogische Fiktion. Fast alle Knochenverletzungen beim Skilauf sind Drehbrüche: Skier brechen unter solcher Beanspruchung so gut wie nie. Dennoch wird diese Sage dankbar bewahrt von den Herstellern der zahllosen patentierten Sicherheitsbindungen.

Sicherheitsbindungen sind allerdings für den modernen Rennläufer buchstäblich lebensnotwendig. Dem „Auch-Skiläufer“ fordert der Umgang damit freilich mehr Erfahrung ab, als er bei der durchschnittlichen Lebensdauer eines solchen Patentes gewinnt; denn in jedem Winter gibt es ein neues unfehlbares Patent. Diese Industrie kennt kaum Ersatzteil- und Kundendienst.

Der Rennläufer trainiert seine Bindungen wie sich selbst. Er kennt genau die kritische Belastung, bei der sein Überleben nur sicher ist, wenn die Bindung aufspringt, und er stellt die Bindung danach ein. Dem Anfänger gibt dieselbe Bindung nur scheinbar Sicherheit: Wer nicht fallen gelernt hat – und eben diese Lehre unterbleibt heute in der Skischule –, dem hilft die schönste Bindung nichts. Auf harmloser Piste mag man nun sagen: Besser zehnmal so gestürzt, als einmal den Knöchel verrenkt. Wirklich schlimm kann es aber in schwierigem Gelände werden. Ich erlebe es immerwieder, daß zum Beispiel in exponierten Gletscherpassagen beim bloßen Stemmschwung, ja selbst bei Spitzkehren, die sicherste Patentbindung aufspringt: Das empfindliche Federsystem verzieht sich einfach bei längerer Belastung. Dann beginnt die Nervosität. Lieber keine Hochtouren, der Bindung zuliebe, lieber nur leichten Schnee, nur glatte Piste, keine Steilhänge –, lieber gleich zum Tanztee. Die Sicherheitsbindung ist der Auftakt zur Dekadenz des Wintersports. Und dennoch waren die Unfallspitäler nie so voll wie gerade heute.

Und so geht es weiter: „Modisch“ sind kleine Stockteller. Wer aber einmal beim bloßen Stockeinsatz einen Meter tief im Pappschnee versank, hätte gern wieder größere Stockteller – aber eher wird man die „Prawda“ am Kiosk bekommen als solche Teller im Sportladen. Die Stöcke selbst werden immer dünner, biegen sich leicht und brechen mitunter wie Reisighölzer. Sie sind „modisch“ kurz, zu kurz – aber andere gibt’s eben nicht, basta.