Achtzehn Monate Grundwehrdienst

R. S., Bonn, im Dezember

Der Bundesrat wird am Freitag die Novelle zum Wehrpflichtgesetz, die – das Bundeskabinett vor einigen Tagen verabschiedet hat, im ersten Durchgang passieren lassen. Sie verlängert den Grundwehrdienst von 12 auf 18 Monate. Die Opposition wird dem Gesetz. voraussichtlich in beiden Häusern zustimmen. Etwa Ende März dürfte es dann in Kraft treten. Die Soldaten, die zu diesem Zeitpunkt nach zwölfmonatigem Grundwehrdienst hätten entlassen werden sollen, werden bereits drei Monate länger dienen müssen; jene, deren Dienstzeit eigentlich Ende Juni abläuft, müssen schon die vollen achtzehn Monate ableisten.

Damit paßt sich die Bundesrepublik Deutschland der in den meisten NATO-Ländern eingeführten Militärdienstzeit an. Nur Belgien und Luxemburg (12 Monate), Dänemark und Norwegen (16 Monate) werden dann noch eine kürzere Militärdienstzeit haben als wir. Amerika, Frankreich, die Türkei, Griechenland, Holland ziehen ihre Soldaten für 24 Monate oder für noch länger ein. Die Bundeswehr wird durch diese Dienstzeitverlängerung qualitativ, aber nicht quantitativ über die Planziele von 1957 hinaus ausgebaut.

Erst nach neun Monaten ist der Soldat von heute angesichts der gestiegenen technischen Anforderungen einigermaßen gut ausgebildet. Bei der zwölfmonatigen Dienstzeit ist bisher einfach zuwenig Zeit für die Ausbildung im Verband geblieben; das wird jetzt besser werden. Die Bundeswehr wird künftighin über eine sehr viel größere Zahl vollwertiger Soldaten verfügen, und sie wird auch nicht mehr im bisherigen Umfange auf Freiwillige angewiesen sein, die bei der wirtschaftlichen Hochkonjunktur ohnehin nicht in ausreichender Zahl zu gewinnen sind.

Die 25- bis 35jährigen Wehrpflichtigen sollen zu einem verkürzten Grundwehrdienst von höchstens zwölf Monaten Dauer herangezogen, werden. Auf die sogenannten weißen Jahrgänge will man aber dabei soweit wie möglich verzichten. Die Zwölf-Monats-Soldaten sollen vor allem für die Territorial-Armee ausgebildet werden.

Nach der NATO-Planung müßte die Bundeswehr ihre zwölf Divisionen bis Ende 1962 aufstellen. Wäre der Grundwehrdienst nicht auf 18 Monate ausgedehnt worden, dann hätte die Bundeswehr diese Anforderung der NATO erst Ende 1963 erfüllen können. Nun wird sie einen guten Teil der Verspätung aufholen können. Ihre zwölf Divisionen werden um die Mitte des Jahres 1963 bereit stehen. Damit aber leistet die Bundesrepublik den mit Abstand größten Beitrag für den Abschnitt NATO-Mitte, der von der Elbe bis zur Schweizer Grenze reicht. Zur Zeit stehen in diesem Abschnitt fünf amerikanische Divisionen und drei Brigaden, acht deutsche Divisionen, drei britische, je zwei französische, belgische und niederländische und eine Gruppe Kanadier in der Stärke von etwa einer drittel Division. An Feuerkraft, an Ausrüstung mit schwerem Material sind die amerikanischen Divisionen den deutschen weit überlegen. Aber auch das soll sich jetzt ändern.