Inhalt Seite 1 — Der Riß im roten Reich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Halbvollendet, ein rohes Skelett aus Stahlbeton, so steht in Tirana der Neubau der sowjetischen Botschaft. Ob er je vollendet wird, wer ihn dann beziehen soll – all dies ist fraglich geworden, seit die Sowjetunion am vergangenen Wochenende die diplomatischen Beziehungen zu Albanien abgebrochen hat.

Das Personal der Sowjetbotschaft und die Wirtschaftsmission sind aus der albanischen Hauptstadt zurückgerufen worden; die albanischen Diplomaten in Moskau wurden zum Verlassen der Sowjetunion aufgefordert. Albanische Funktionäre, die durch die Ostblockstaaten und die Sowjetunion in das verbündete China reisen wollen, brauchen fortan Durchreise-Visen. Sie werden ihnen freilich wohl kaum erteilt werden, solange die Trübung des albanisch-sowjetischen Verhältnisses anhält.

Der Konflikt zwischen dem kommunistischen Zwergstaat am Mittelmeer und der mächtigen Sowjetunion, der in den Jahren 1955–1956 aus ziemlich geringfügigen ideologischen Meinungsverschiedenheiten entstanden war, sich im vergangenen Jahr unversehens verschärfte und schließlich auf dem XXII. Parteitag aller Welt sichtbar geworden ist, treibt damit seinem Höhepunkt zu. Der Ausschluß Albaniens aus dem Warschauer Pakt, an dieser Stelle bereits vorausgesagt, dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Albanien wird danach als isoliertes stalinistisches Land neben den übrigen elf Ostblockstaaten existieren.

Das Ausscheiden Albaniens aus dem Ostblock erinnert auf den ersten Blick an den Bruch Jugoslawiens mit Moskau im Sommer 1948: Heute wie damals hat sich ein kommunistisches Land verselbständige. Hier hört die Analogie freilich auch schon auf, denn Jugoslawien und Albanien haben den Bruch mit Moskau aus ganz verschiedenen, geradezu entgegengesetzten Gründen vollzogen.

Die jugoslawischen Kommunisten brachen vor dreizehn Jahren mit Moskau, weil sie es ablehnten, der damaligen Stalin-Führung zu folgen und das politische System und die Methoden Stalins auf ihr eigenes Land zu übertragen. Sie beanspruchten für sich das Recht, einen eigenen, von Moskau unabhängigen Weg zum Sozialismus zu beschreiten. Allenthalben treten die Jugoslawen seitdem als Wortführer der Reformrichtung im Weltkommunismus auf.

Die albanischen Kommunisten indessen stehen genau am entgegengesetzten Flügel. Sie vertreten den reinen, unverfälschten Stalinismus, lehnen jede Kritik an Stalin ab und greifen Chruschtschow als „Reformisten“ an, der mit seiner Entstalinisierung dem Weltkommunismus großen Schaden zugefügt habe. Kaum glaublich, aber wahr: Sie werfen Chruschtschow auch vor, in der Deutschlandfrage zu viele Konzessionen gemacht zu haben.

So zeichnet sich die paradoxe Situation am Horizont ab, daß bald zwei kommunistische Länder als selbständige Staaten außerhalb des Ostblocks existieren. Dabei ist es wenig wahrscheinlich, daß es dem Kreml gelingt, einen Umschwung in Albanien herbeizuführen, die ungehorsamen Parteiführer Hodscha und Shehu durch sowjettreue Leute zu ersetzen und auf diese Weise den stalinistischen Zwergstaat an der Adria wieder in die Ostblockfamilie zurückzuführen. Für die weitere Entwicklung des Ostblocks wird die Kontroverse auf jeden Fall weitreichende Folgen haben.