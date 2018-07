Im Teufelskreis der Psychopharmaka

Von Thomas Regau

Drogen, die angeblich Schicksalsschläge und die Widrigkeiten des Lebens leichter ertragen lassen, deren mögliche Spätschäden jedoch in jüngster Zeit Anlaß zu heftigen Diskussionen in der Öffentlichkeit gegeben haben, finden in der Bundesrepublik immer stärkere Verbreitung. Die unkontrollierte Einnahme dieser Medikamente, die in den Vereinigten Staaten bereits zu einem ernsthaften Problem geworden ist, läßt auch bei uns den ohnehin schon bedenklichen Arzneimittelmißbrauch weiterhin ansteigen. Nach sehr sorgfältigen, an der Kölner Universitätsklinik durchgeführten Untersuchungen wurde bei rund 55 % Männern und 45 % Frauen im Alter von 20 bis 70 Jahren Mißbrauch von Medikamenten eindeutig festgestellt. Die Gefahr liegt vor allem darin, daß die Einnahme eines Mittels oft die eines anderen nach sich zieht. In welchem Ausmaß läßt sich die menschliche Psyche chemisch steuern? Welchen Segen, aber auch welche Gefahren birgt die Erkenntnis, daß der Mensch pharmakologisch manipulierbar geworden ist?

Der manipulierte Mensch ist keine Idee unseres Jahrhunderts. Zwar haben ihr erst Huxley, Orwell und die Autoren von Weltraumutopien ihre heutige Gestalt gegeben, aber wir begegnen ihr bereits auf frühen magischen Kulturstufen, im mittelalterlichen Hexentreiben, in den Zauber- und Liebestränken der Legenden.

Mit den Fortschritten der Biochemie und der wissenschaftlichen Pharmakologie schritten auch die Manipulationsversuche fort. Zunächst hatten die Hormonforscher geglaubt, daß sie das Verhalten des Menschen bald hormonell regulieren könnten, sie mußten jedoch erkennen, daß sie zwar manche Funktionen (etwa der Schilddrüse) beinflussen, aber so gut wie keine spezifischen Reaktionen hervorrufen konnten.

Für die breite Öffentlichkeit wurde das Problem pharmakologisch gesteuerter Menschen sichtbar, als der Siegeszug der Stimulantien und Weckamine begann (bekanntgeworden sind vor allem das Pervitin und einige der sogenannten Hungerdämpfer), und als vor einigen Jahren mit neuen Beruhigungsmitteln, den Ataractica und Transquillizern, eine Sucht von globalem Ausmaß provoziert wurde.

Soldaten werden gedopt