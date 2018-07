Inhalt Seite 1 — Ein Abgeordneter im Porzellanladen Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Jener bayerischen Interessentengruppe, die erst als „Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten“, dann als „Gesamtdeutscher Block“, zwischendurch auch als „Nationaldemokratische Union“ firmierte und sich im Augenblick „Gesamtdeutsche Partei“ nennt, ist es gelungen, ins Gerede zu kommen. Das war nicht nur wichtig, denn die Münchner Funktionäre beobachten schon lange mit Sorge, wie die Reihen ihrer Anhänger schütter werden, und Ende nächsten Jahres sind Landtagswahlen.

Es galt also, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Tatsache zu lenken, daß im Bayerischen Landtag immer noch Abgeordnete dieser Gruppe sitzen. Die Aufgabe übernahm ein Volksvertreter aus dem Sudetenland, der, bevor er zu den Heimatvertriebenen und Entrechteten stieß, seinen angestammten Namen Wawreczka in Wüllner umtauschte. In weiten Kreisen war er bislang vollkommen unbekannt gewesen.

Paul Wüllner begab sich ans Rednerpult des Landtags und nahm Stellung zum Fall Vracaric, Lazar Vracaric, ein ehemaliger jugoslawischer Partisanenhauptmann war wegen Mordverdachts festgenommen und wenig später wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Wüllner verlangte: „Wir sollten uns fragen, ob wir nicht jedes Mittel für richtig ansehen, das verhindert, daß sich Mörder ähnlicher Art ungestraft und womöglich hoch angesehen in unserer Mitte herumtreiben“. Einen solchen „Mörder“ machte Wüllner auch gleich namhaft.

Nun ist es nicht etwa so, daß die Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags den Volksvertretern erlaubte, bedenkenlos mit derartigen Vokabeln zu operieren. Umgekehrt aber lehrt die Erfahrung, daß den Angehörigen dieses Parlaments aus dem Gebrauch von handfesten Beleidigungen aller Art Schwierigkeiten nicht zu erwachsen pflegen: In der Regel weigert sich anschließend der Immunitätsausschuß, die Immunität des betreffenden Kollegen aufzuheben. So kommt es, daß im Münchner Maximilianeum mit harten Ausdrücken nicht gespart wird.

Wüllners „Mörder“ hieß Predrag Grabovac und war, während Wüllner ihn am 29. November derart apostrophierte, jugoslawischer Konsul in München. Das Beweismaterial gegen ihn erwies sich freilich nicht als überwältigend: Wüllner bezog sich auf kroatische Emigrantenzeitungen, denen zufolge Grabovac in Kroatien katholische Geistliche und deutsche Kriegsgefangene zu Hunderten ermordet haben soll. Immerhin, des Abgeordneten Ausführungen füllten in der nächsten Ausgabe der „Deutschen Soldaten-Zeitung“ die erste Seite („eine der sensationellsten Reden der letzten Jahre“), auch andere Blätter beschäftigten sich damit.

Grabovac dementierte; die bayerische Justiz verlautbarte, sie „befasse“ sich mit der Sache; ein Kroate, den Grabovac als vermutlichen Urheber verdächtigt hatte, erklärte, wohl als Ausdruck persönlicher Zuverlässigkeit, er sei „aktives CDU-Mitglied“; und am Donnerstag letzter Woche reiste Grabovac aus München nach Belgrad ab, da, wie sein Konsulat bekanntgab, „durch die Kampagne gegen ihn seine „Tätigkeit und darüber hinaus seine persönliche Sicherheit nicht mehr garantiert sind“.