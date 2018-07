Der „zweite Weg“ ist heute im Leben des Sports naturgemäß noch mehr Schlagwort als Wirklichkeit. Sprecher des Turnerbundes haben gesagt, daß der zweite Weg des Sports nichts anderes als der erste Weg des Turnens sei. So konnte der Vorsitzende des ältesten deutschen Turnvereins, der Hamburger Turnerschaft von 1816, bei einer Tagung in Koblenz über den zweiten Weg inmitten aller gutgemeinten Zukunftsmusik mit ganz realen Zahlen aufwarten. „Zahlen zum zweiten Weg in einem Großverein“ –, so nannte Hans Reip sein Referat. Diese Zahlen sind für den, der sie mit Leben zu füllen versteht, faszinierend. Hier handelt es sich nämlich um einen Großverein, der blüht und gedeiht, ohne daß er über nennenswerte Einnahmen durch Zuschauereintrittsgelder verfügen könnte. Ein Verein ohne Zuschauer also. Wie existiert und wie finanziert sich ein solcher Verein mit seinen 2700 Mitgliedern?

Ziemlich genau die Hälfte davon sind Erwachsene und die andere Hälfte Kinder und Jugend-, liche. Die „Vollberufstätigen“ zahlen, monatlich 5,50 DM, das heißt im Jahr 66,– DM Beitrag. Kinder und Jugendliche sowie Lehrlinge, Schüler und Studenten 3,30 DM, also 39,60 DM im Jahr. Bei Neueintritt werden bei Kindern und Jugendlichen 2,– DM, bei Berufstätigen 10,– DM erhoben. Diese Gelder dienen der Abzahlung der neuen großen Turnhalle, die 1,2 Millionen D-Mark gekostet hat. Alles in allem verfügt der Verein, ohne Zuschauer über ein ungefähres Jahresaufkommen von 140 000 DM.

Von dieser Summe beschäftigt er 26 Personen, davon sind 12 „voll-“ und die restlichen „teilbeschäftigt“. Es lohnt sich, diese Angestellten einmal aufzuzählen: Beschäftigt werden 2 Geschäftsführer, 1 Buchhalter, 1 Hausmeisterehepaar, 1 Hausmeisterstellvertreter, 5 Putzfrauen, 1 Platzwart, 1 Turnlehrer, 1 Turnlehrerin, 1 Pianistin, 1 Gymnastiklehrerin, 1 Ballettmeisterin, 3 Leichtathletiktrainer, 1 Fußballtrainer, 1 Schwimmlehrer, 1 Tanzlehrer, 1 Fechtmeister, 1 Tennislehrer und 1 Ehepaar für Gastronomie.

Zu diesen 26 bezahlten Kräften kommen noch 150 ehrenamtliche Helfer, Vorturner, Mannschafts- und Spielführer, Abteilungsleiter sowie Vorstands- und Turnratsmitglieder.

Außer Turnen und Sport bietet der Verein noch gesellige Veranstaltungen wie Gesellschaftstanz, Volkstanz, Squaretanz, Filme, Vorträge, Musik, Schachspiel, Kegeln und sogar Briefmarkenaustausch. Neben der Turnhalle gibt es noch ein anderes 35 000 qm großes Anwesen an der Stadtgrenze. Die eine Hälfte dieser Anlage besteht aus sportgerechten Plätzen, auf denen die Punkt- und Pflichtspiele abgewickelt werden, die andere Hälfte ist ein reines Spiel-, Bade- und Tummelgelände mit einem 100 X 40 m großen Moorwasser-Badeteich. Drei Tennisplätze mit einem Klubhaus gibt es auch noch. Und dies alles ohne Zuschauereinnahmen. Mir scheint der älteste Leibesübungen treibende Verein in der Welt gleichzeitig der vorbildlichste zu sein. A. M.