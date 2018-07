In diesem Jahr liegt kaum ein Grund dafür vor, aus (steuer-)technischen Gründen die Aktienkurse zu drücken. Einem festen Jahresschluß an der Börse steht von dieser Seite nichts entgegen. Aber von einer festen Tendenz war am Wochenbeginn noch nichts zu spüren, obwohl der große Steuertermin vom 10. Dezember schon überwunden war. Die Aktienverkäufe des Publikums haben seither zwar merklich nachgelassen, aber die erhoffte Kurserholung blieb dennoch aus, weil aus anderen Quellen mehr als genug Material zur Verfügung gestellt wurde. Vieles spricht dafür, daß der übliche „Bilanzputz“ zum Jahresende, bei vielen Bankinstituten noch nicht beendet und daß man nunmehr energisch daran gegangen ist, die, Wertpapierbestände zu verkürzen. Man wollte nicht länger auf eine etwaige „Weihnachts-Hausse“ warten, sondern begann mit den Verkaufsoperationen. Da neben den Investment-Fonds kaum potente Käufer in den Börsensälen anzutreffen waren, gab es zum Wochenbeginn auf breiter Front leicht rückläufige Kurse. Übrigens schienen auch die Ausländer zu den Verkäufern zu gehören, wobei offen blieb, ob diese Abgaben lediglich technische Hintergründe hatten oder ob ein Zusammenhang mit der Politik (Berlin-Verhandlungen) bestand. Ausschlaggebend für die Tendenz waren die politischen Faktoren jedoch nicht.

Das Publikum hat seinen Geldbedarf zum Jahresende befriedigt. Nur bei den VW-Aktien waren weiterhin „Weihnachtsverkäufe“ zu beobachten, die den Kurs wieder an die 800-Prozent-Grenze heranbrachten. Einige Banken sprechen bereits von einer wachsenden Anlagebereitschaft solcher Kreise, denen das Weihnachtsgeschäft volle Kassen gebracht hat und die deshalb über anlagefähige Mittel verfügen. Nun ist es allerdings eine alte Erfahrungstatsache, daß das Publikum bei unsicheren Börsen nur sehr schwer zum Kauf zu bewegen ist. Es unterliegt der „Versuchung“, auf noch niedrigere Kurse zu warten.

Da in diesen Tagen „anregende“ Momente so gut wie völlig fehlten, wird man den Anlegern in spé die Zurückhaltung wohl verzeihen müssen. Was an Zwischenberichten der Gesellschaften vorlag, ließ deutlich erkennen, daß an der Rentabilität der Unternehmen gezehrt wird. Was nutzen Umsatzsteigerungen, wenn deshalb der Gewinn nicht größer wird? Immerhin kann man sich damit trösten, daß bei den großen Konzernen der deutschen Industrie die Vorjahresdividenden nirgends in Gefahr geraten werden. Aber für die Börse ist Stillstand nun einmal Rückgang. Das merkt man auch an den Kursen. Sie könnten dennoch nach oben in Bewegung geraten, wenn die Anlegerschaft vom Inflations-Bazillus infiziert werden sollte. Das ist jedoch nicht der Fall – und niemand sollte sich so etwas wünschen.

Von einer Großbank ist kürzlich die Prognose gestellt worden, daß das Jahr 1962 das „Jahr der Bezugsrechte“ werden würde. Begründung: Die Selbstfinanzierung wird durch die geringere Rentabilität eingeschränkt, der Schuldscheinmarkt ist praktisch erschöpft und auch Anleihen lassen sich nicht uneingeschränkt placieren. Die Unternehmen werden deshalb gezwungen sein, mehr als bisher ihren Kapitalbedarf über junge Aktien zu decken. Nun wissen wir, daß Bezugsrechte auf den Kurs eines Papieres unterschiedliche Auswirkungen haben. Nicht nur positive. Wenn die Anleger mit Kapitalwünschen überfordert werden sollten, dann sehen wir uns unter Umständen einem erhöhten Bezugsrechtangebot gegenüber – mit entsprechenden Folgen auf die Kurse. Viele Montan-Aktionäre können noch heute ein Lied davon singen. Nur erstklassige Unternehmen haben die Aussicht, daß die Placierung ihrer Aktien reibungslos über die Bühne gehen wird. Vor allem die Investment-Fonds werden „gut“ und „schlecht“ voneinander zu trennen wissen. Kurt Wendt