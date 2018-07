Inhalt Seite 1 — Mädchen mit schlechten Manieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im regionalen Fernsehen wurde vor kurzem eine Volksschulklasse bei der Berufswahl vorgestellt. Beim Stichwort „Sekretärinnen“ trat ein beträchtlicher Teil der Mädchen, schon im voraus kokett lächelnd, vor die Kamera; das sind dann in ein paar Jahren die Damen, die uns erklären, der Chef sei gerade in einer „Besprechung“, oder die Briefe „nach Diktat verreist“ tippen. Werdet nett und gescheit, Mädchen, von euch hängt das Leben, eurer Chefs ab! Zu „pflegerischen Berufen“ bekannten sich von schätzungsweise vierzig Mädchen drei arme, verschüchterte Hascherl; das sind die wahren „Heldinnen der Arbeit“ unserer Zeit; unsere. Segenswünsche begleiten sie. Als aber der Ruf „Verkäuferinnen“ ertönte, stürmte eine ganze Phalanx geschlossen nach vorne – auf uns zu, ihre künftigen Kunden.

Sie alle, sagte ich mir, bauen also auf das Wirtschaftswunder, sie wollen verkaufen. Aber, so fragte ich mich auch, werden diese jungen-Mädchen auch hinreichend in jener Höflichkeit unterwiesen, die früher zum Beruf des Verkaufens gehörte? In der Vorweihnachtszeit kann man da allerhand Beobachtungen sammeln. An einem einzigen Tag erlebte ich dies:

In einem Schreibwarengeschäft türmen sich auf einem Tisch Weihnachtskarten. Wie in der ganzen Welt wühlen die Kunden in der bunten Papierflut, bis sie etwas Passendes gefunden haben. Eine Verkäuferin jedoch, jung Und ungemein selbstbewußt, fühlt sich in ihrem Ordnungssinn gestört. „Wühlen Sie doch nicht so“, sagt sie zu einem Herrn. „Sagen Sie mir lieber, was Sie haben wollen.“ Er blickt sie verdutzt an: „Das weiß ich doch noch nicht. Ich muß doch erst sehen, was vorhanden ist!“

Sie schüttelt den Kopf und zuckt demonstrativ die Achseln. Es sieht so aus, als wollte sie sagen: „Arme Irre nicht reizen!“ Das Kind des Massenkonsums hat gar kein Verständnis dafür, daß Kunden auch ohne feste Kaufabsicht in ein Geschäft kommen und so etwas wie eigenen Geschmack mitbringen...

In einem Schokoladengeschäft stürzen sich gleich zwei Verkäuferinnen auf eine Kundin. „Was darf es. sein?“ Auch sie weiß noch nicht, was sie kaufen soll, und bittet um etwas Geduld. Daraufhin lehnen sich die beiden Mädchen gelangweilt an die Wand und setzen ihr Gespräch fort: „Das ist ’ne janze fiese Möpp, der Kerl, mit dem sie geht...“ – „nich? habe ich ihr gleich gesagt. Da war der Student noch besser ...“ und so weiter im Text. Kleinmädchenklatsch, laut vorgetragen, als Begleitmusik zu Weihnachtseinkäufen.

In einem Selbstbedienungsladen stapelt ein älterer Herr, Junggeselle oder Strohwitwer vermutlich, Seifenpulver, Seife und alle möglichen anderen Reinigungsmittel vor die Kassiererin. Sie betrachtet sich die Einkäufe kritisch und erklärt dann mit einem Gluckser: „Na, Sie waschen sich aber oft...“ Der Herr mustert sie eiskalt: „Nein“, sagt er schneidend, „ich wasche mich gar nicht.“ Die Kassiererin will sich hier totlachen. „Was haben wir doch für witzige Kunden!“

Es gibt natürlich auch andere Verkäuferinnen, höfliche, wohlerzogene, zurückhaltend sachliche –, ich weiß, ich weiß. Aber von den Engeln des Verkaufens ist hier nicht die Rede, nur von denjenigen, die es nicht sind. Wenn es denn ein Zufall ist, daß man an einem einzigen Tage der Weihnachtseinkäufe drei Beispielen dieser groben Sorte begegnet – nun, der Zufall muß sich aber ganz bös benommen haben.