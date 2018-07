Inhalt Seite 1 — Nicht vor dem Konsulat Seite 2 Auf einer Seite lesen

gru, Hamburg

Mit den Demonstrationen will hierzulande nie so recht klappen. Entweder fehlen die Leute, die eine solche Veranstaltung – im Juristendeutsch heißt das „Versammlung unter freiem Himmel“ – repräsentabel machen, oder die Polizei verweigert die Genehmigung, die man zum Demonstrieren haben muß. Diese Erfahrung machte jetzt der Perser Mohammed Djassemi, Soziologiestudent im 6. Semester an der Hamburger Universität.

Er und einige seiner Freunde von der afroasiatischen, der arabischen und iranischen Studentenvereinigung hatten am 7. Dezember, am „Tag der Menschenrechte“, zu einem Schweigemarsch unter dem Motto „Freiheit und Frieden für Algerien“ aufgerufen. Das war im übrigen schon ihr zweiter Versuch, eine Demonstration auf die Beine zu bekommen. Den ersten Versuch hatte Djassemi am 1. November unternommen, zum achten Jahrestag des Kriegsbeginns in Algerien. Damals wurde aus der Demonstration nichts, weil sich zu wenige Studenten beteiligten, aber um sie nach Hause zu schicken, dazu waren es zu viele. Die Demonstranten gingen darauf in ein Kino und sahen sich still einen Film über Algerien an.

Aber Djassemi wollte immer noch demonstrieren. Er ging zum Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) und bat um organisatorische und moralische Unterstützung. Sie wurde ihm nicht versagt. Auch der AStA half bei den Vorbereitungen. Man hängte Plakate aus, benachrichtigte die Presse und meldete bei der Hamburger Polizeibehörde „einen Schweigemarsch mit etwa 200 Teilnehmern vom Studentenhaus in der Schlüterstraße zum französischen Generalkonsulat im Pöseldorfer Weg sowie für 15 Uhr des gleichen Tages eine Versammlung mit einigen Ansprachen zum Thema Freiheit und Frieden für Algerien‘ vor dem Generalkonsulat“ an.

Diese Anmeldung geschah in der vorgeschriebenen Weise – 48 Stunden vor der geplanten Versammlung. Einen Tag später, am 6. Dezember, erhielt der SDS das Antwortschreiben des Schutzpolizeiamtes, in dem es hieß: „...Beide Teilveranstaltungen können in der vorgesehenen Form auf Grund der augenblicklichen Verkehrslage bzw. aus allgemeinen sicherheits polizeilichen Erwägungen nicht stattfinden.“

Diese Begründung freilich leuchtet dem Jurastudenten Jürgen Röper, der die Versammlung bei der Polizei angemeldet hatte, gar nicht ein. „Eine Begründung ist dazu da“, dozierte er, „um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sie anzufechten.“ Und er untermauerte seine Ansicht mit einem Zitat aus dem Lehrbuch seines Polizeirechtslehrers Wacke an der Hamburger Universität: „Allgemeine Redewendungen wie etwa ‚aus sicherheitspolizeilichen Gründen‘ sind unzureichend; es muß vielmehr erkennbar gemacht werden, welche konkreten Gefahren angenommen werden sowie gegen welches Rechtsgut und wodurch sie entstehen, zumal der Betroffene ja in die Lage versetzt werden muß zu prüfen, ob er ein milderes Mittel zur Gefahrenbeseitigung anbieten kann.“

Als Rechtsgut hätte die Polizei zum Beispiel die Fensterscheiben des französischen Konsulats angeben können. Und was das „mildere Mittel“ angeht, meint Röper, so hätten die Organisatoren der Versammlung statt zehn Ordnern eben dreißig aufgeboten.