Die 1924 gegründete Deutsche Industriebank, Berlin, die erst im vergangenen Frühjahr ihre DM-Eröffnungsbilanz zum 1. April 1952 und die folgenden Abschlüsse bis 1959/60 (31. März) hatte vorlegen können, ist im Geschäftsjahr 1960/61 weiter in ihre Rolle als Spezialkreditinstitut der kleinen und mittleren Westberliner Industriebetriebe hineingewachsen. Bei 20 Mill. DM Grundkapital stieg das Kreditengagement seit der Aufnahme des Neugeschäfts 1956 auf 36,8 (i. V. 25,5) Mill. DM, also um fast die Hälfte. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres betrug der Zuwachs fast ein weiteres Drittel, und dürfte entsprechend den stark erhöhten Kreditwünschen der Kundschaft in den letzten Monaten bis zum Bilanzstichtag erheblich höher liegen.

Auf den Grund dieser berechtigten Ausweitung wies Helmut Büchner vom Vorstand hin: Gerade in den über 5100 Westberliner Industriebetrieben mit höchstens 1000 Beschäftigten, bei denen Ende September rund 184 000 Arbeitnehmer tätig waren, macht sich der Ausfall der über 50 000 Grenzgänger aus Ostberlin und den Zonenrandgebieten durch die Sperrmaßnahmen nach dem 13. August besonders bemerkbar. Er zwingt zu verstärkter Rationalisierung, zur Umstellung kurzfristiger Schulden auf mittlere Fristen, zu stärkerer Lagerhaltung bei den Produktionsstätten und zum Ausbau oder zur Errichtung von Auslieferungslagern im Bundesgebiet. Wegen der Schlüsselstellung des Baumarktes ist auch eine stärkere Förderung gewerblicher Neubauten erforderlich, zumal Wohnungs- und Behördenbau allmählich nachlassen. Nicht zuletzt die Finanzierung westdeutscher Aufträge für Berliner Unternehmen ist dazu angetan, der Wirtschaft der Stadt zu der nötigen Stabilität zu verhelfen. Die Bank hat vom Bundesschatzministerium, der Nürnberger Bundesanstalt und anderen Kapitalsammelstellen ausreichend Mittel zur Verfügung, um allen berechtigten Wünschen ihrer besonderen Kundschaft Rechnung zu tragen. Die HV billigte einstimmig den Abschluß, der aus dem Reingewinn einschließlich Vortrag von 0,41 (2,51) Mill. DM der Rücklage über 0,3 (2,4) Mill. DM zuführt und den Rest auf neue Rechnung vorträgt. G. G.