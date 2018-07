Inhalt Seite 1 — Rotkehlchen oder Verbalinjurien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Weihnachtskarten? Neujahrskarten? Schon Anfang Dezember tröpfelten die ersten Wünsche durch meinen Briefkasten. Meistens von Geschäftsleuten, die sich mit ihrem Merry Christmas ihrer Kundschaft für das kommende Jahr empfehlen. Die große Wunschlawine bricht dann ein wenig später ein.

Zwar schwöre ich mir jedes Jahr, die schreckliche Konvention zu durchbrechen und keine Karte zu verschicken; aber...

Als vor hundert Jahren der Prinzgemahl der Königin Viktoria, Albert, die erste Weihnachtskarte verschickte, ahnte er nicht, was er den Menschen damit antat. Aus bescheidenen Anfang gen, Weihnachtsgrüße auf sinnigen Bildkarten an! entfernte Freunde zu schicken, hat sich eine ganze Industrie entwickelt. Es wurde üblich, die Karten; auf dem Kaminsims aufzubauen, um symbolisch die Gegenwart abwesender Freunde anzudeuten. Heute reicht der Kaminsims nicht aus. Jedes geeignete Möbelstück ist mit Karten bedeckt, an Bändern befestigt ziehen sich Weihnachtskarten durch die Zimmer. Es sieht ganz scheußlich aus. Aber es ist bitter notwendig, denn wenn Weihnachtsbesuch kommt, sieht er bei uns erst mal nach, ob seine Karte auch an prominenter Stelle steht.

Englische Weihnachtskarten sind, oft von so tiefer Symbolik, daß es schwer ist, das Wunder der Christnacht daraus zu ersehen. Da sind Ballerinen in ganz unweihnachtlichen Posen, Segelschiffe auf blauer See und Fuchsjagden mit kläffender Meute. Beliebt sind auch Rotkehlchen im Schnee. Sie bringen einen in die richtige Stimmung, wenn’s draußen regnet. Besonders groß ist auch die Auswahl von bunten Bilderkarten, die große Festgelage aus vergangenen Tagen zeigen, als der Plumpudding noch nicht aus Büchsen kam. Natürlich gibt es auch Weihnachtskarten für Anspruchsvolle mit abstrakten Motiven oder Picasso nachempfundenen Weihnachtsengeln mit doppelten Nasen. Diese Karten schickt man am besten Leuten, die man mit seinem guten Geschmack beeindrucken will. An die Weihnacht braucht man sie ja nicht zu erinnern ...

Als neulich ein kleiner Pastor einer Dorfkirche seine Gemeinde bescheiden bat, doch das Schenken einzuschränken und dafür die Alterskasse zu bedenken, wurde er sofort von der Handelskammer der benachbarten Stadt angegriffen. Wo käme da auch die Geschäftswelt hin? Aber auch in den Vereinigten Staaten regt sich die Reaktion gegen den kommerziellen Weihnachtsrummel und den mechanischen Weihnachtsmann. So sagte ein führender Geistlicher, die Kirche müsse sich ernsthaft überlegen, ob sie nicht als Protest gegen den Weihnachtsbetrieb den 25. Dezember als kirchliches Fest in Zukunft ignorieren solle.

Die Wunschkartenindustrie, die den Bedarf zum Jahreswechsel auf astronomische Zahlen brachte, offeriert aber auch sonst zu jeder Gelegenheit ihre sinnigen Bildwünsche. An dem den Liebespaaren geweihten St. Valentinstag tauscht man Gratulationen auf seidenen, mit Spitzen verbrämten Glückwunschkarten aus. Selbst nach einer Party schickt der moderne Mensch seinen Gastgebern den gedruckten Dank für den Wonneabend.

Aus Amerika kommt die neue Sucht, sogenannte sickies zu versenden – Kartenwünsche mit zynischen Verbalinjurien für alle Gelegenheiten. Diese humorigen Karten sind psychologisch äußerst geschickt gemacht, wenn sich auch über den Geschmack streiten läßt. Sie gehen von der Voraussetzung aus, daß Zynismus nur wirksam ist, wenn er Gefühlswerte angreift, die normalerweise ernsthaft empfunden werden. Von 100 Karten sind in den USA heute schon 60 sickies. Für Psychologen dürften die sickies ein dankbares Studienobjekt abgeben.