Der amerikanische Journalistensenior Walter Lippman hat einmal, als es um die Freiheit der Meinungsbildung ging und um alles, was fragwürdig daran sei, lapidar so formuliert: Niemand könne heute unsere Welt; vielfältig und kompliziert, wie sie ist, noch mit der eigenen Anschauung bewältigen. Dennoch sei der Zeitgenosse im Dschungel der Stereotypen nicht hilflos verloren. Er vermöge sich schließlich – und hier liege eben (jedenfalls in unserer westlichen Welthälfte) die Freiheit des urteilenden Lesers – den Cicerone, den Reporter, durch dessen Brille er diesen oder jenen Teil unseres Erdballs betrachtet, selber auszusuchen.

Reporter gibt es viele, aber nicht alle sind zuverlässig – und nur wenige haben die Gabe, der präzisen Information schreibend auch jene Form zu geben, die den blutvollen Erlebnisbericht von der dürren Statistik oder Bestandsaufnahme abhebt. Einer der wenigen, die den Titel des Reporters in diesem anspruchsvollen Sinne zu Recht tragen, ist im deutschsprachigen Journalismus ohne Frage Peter Grubbe. Wenn es für sein besonderes Können, von dem er, zurückgekehrt aus fernen Weltbezirken schon mehrfach Zeugnis gegeben hat, noch eines weiteren Beweises bedurft hätte – hier ist er,Peter Grubbe: „Im Schatten des Kubaners“ – Das neue Gesicht Lateinamerikas; Christian Wegner Verlag, Hamburg; 326 S., 18,– DM.

In einer Zeit, da die Bücher über den Modekontinent Afrika wie ein Sturzbach auf die Buchhandlungen herniederprasseln, ist dieser einsame Bericht über das publizistisch vernachlässigte Südamerika schon dem Thema nach besonders willkommen. Doch ist das Grubbesche Buch kein „Lückenbüßer“. Es besticht vor allem durch die Sorgfalt und Fülle seiner Informationen.

Der Autor hält nichts davon, nach leider allzu üblicher Manier, an Ort und Stelle Bestätigungen für jene Klischees zu suchen, die er schon von zu Hause mitgebracht hat. Grubbe macht es sich nicht leicht, scheut sich nicht vor mühsamen Recherchen, bei denen er ausdauernd Steinchen auf Steinchen legt.

Die politische und soziale Vielschichtigkeit des latein-amerikanischen Kontinents, der in unzulässiger Vergröberung allzu oft als Einheit dargestellt wird, spiegelt sich in diesem Reisebericht, der beschreibt und zugleich – sei es nur durch die Auswahl – klug analysiert. Und doch beherrscht ein einziger, ein entscheidender Aspekt das ganze Buch. Grubbe versteht es, deutlich zu machen, daß die große kubanische Revolution Fidel Castros, die bei uns schlechtweg mit kommunistischen Vorzeichen versehen und also ausschließlich politisch betrachtet wird, für Südamerika wichtig vor allem, ja, wichtig allein ist durch ihre sozialen Implikationen.

So verblüffend die Vielfalt des riesigen Kontinents ist, eines haben all seine Länder gemeinsam: die bedrohliche Spannung zwischen den wenigen Reichen und den vielen Armen. Und so wirkt denn Castro nicht als ideologischer Jünger Moskaus nach Süden, sondern als jener nun fast schon legendäre Volksführer, dem in der lateinamerikanischen Welt, als erstem eine wahrhaft soziale Revolution gelungen ist.

Überall auf seiner langen Reise von Mexiko City nach Santiago de Chile ist Grubbe auch auf den liebenden Haß der Lateinamerikaner zum großen nordamerikanischen Bruder gestoßen. Nicht nur im Schatten des Kubaners liegt der große Südkontinent, sondern auch im Schatten der USA. Welcher Schatten wird – dies ist eine Frage, die der Autor zwar skizziert, aber offenlassen muß – schließlich länger sein?

Ein temperamentvoll und mitunter fast ein wenig atemlos geschriebenes Reportagebuch, prallvoll mit Informationen, behende im Stil – wer etwas vom heutigen Südamerika erfahren will, darf sich getrost die Brille von Peter Grubbe aufsetzen. Hans Gresmann