Es gibt kein „typisches Entwicklungsland“. Wenn auch die wirtschaftlichen Verhältnisse in den Entwicklungsgebieten bis zu einem gewissen Grad vergleichbar sind, verbieten doch soziale und politische Unterschiede eine Verallgemeinerung der Probleme einzelner Gebiete. Man kann lediglich eine Gruppierung der Gesellschaftsformen nach historisch-kulturellen Gesichtspunkten vornehmen. So lassen sich in Südostasien drei Kulturkreise erkennen: der altindisch-hinduistische, der chinesisch-vietnamesische und der islamische. Aber auch in diesem Fall kann eine Verallgemeinerung irreführen, wenn man Länder wie Pakistan und Indonesien untersucht, die heute zwar den islamischen Kulturkreis repräsentieren, jedoch altindischen bzw. chinesisch-vietnamesischen Ursprungs waren und deshalb als Mischgesellschaftsformen anzusehen sind.

Betrachtet man die Bevölkerung. Pakistans, so ergeben sich vier Gruppen:

1. Menschen, die auf irdischen Wohlstand großen Wert legen und demzufolge an einer Industrialisierung interessiert sind. Sie sind Träger der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes.

2. Menschen, die eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse anstreben, aber nicht für möglich halten. Auf Grund dieses Pessimismus glauben sie auch nicht an eine bedeutende wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung des Landes.

3. Menschen, die auf jegliche irdische Bequemlichkeit, auf Reichtum oder Besitz verzichten und demzufolge an einer Industrialisierung nicht interessiert sind. Sie sind die jenseitsbezogenen, immer zufriedenen Menschen, die ein Hindernis für jede wirtschaftliche Entwicklung sind.

4. Menschen, die sich nicht bewußt sind, daß sie ein besseres Dasein führen könnten, und daher wirtschaftliche Verbesserung nicht anstreben. Sie gehören zwar auch zu den immer zufriedenen Menschen. Zum größten Teil diesseitsbezogen, sind sie aber potentielle Kräfte für eine wirtschaftliche Entwicklung.

Mit ziemlicher Sicherheit kann man feststellen, daß die breite Masse den drei letzten Gruppen angehört. Diese „Unterschicht“ besteht aus Bauern, Lohn- und Landarbeitern. Die erste Gruppe ist die „Oberschicht“ der Großgrundbesitzer, Großunternehmer und gehobenen Beamten. Eine mittlere Schicht ist erst im Entstehen.