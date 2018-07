Was kann dem Dollar auf kurze Frist helfen?

Von R. H. Schlesinger, New York

Als die amerikanische Öffentlichkeit am 24. November aus den Morgenzeitungen vernahm, daß die Goldabflüsse aus den Vereinigten Staaten in der gerade beendeten Woche den niemals zuvor innerhalb einer einzigen Woche ausgewiesenen Rekordstand von 300 Mill. $ erreicht hatten, mußte sich selbst der mit Wirtschafts- und Finanzfragen wenig vertraute Durchschnittsamerikaner bewußt sein, daß der Dollar vor neuem in Gefahr schwebte. War er es nicht, so sorgten die Tageszeitungen dafür, daß ihm die prekäre Situation der amerikanischen Finanzen schlaglichtartig vor Augen geführt wurde. Zwar suchte das amerikanische Schatzamt, neben dem üblichen Wochenausweis der Federal Reserve Banken, unter einem ganz ungewöhnlichen besonderen Müheaufwand die Öffentlichkeit zu beschwichtigen und die Bedeutung des großen Goldverlustes mit der Erklärung zu bagatellisieren, es handle sich fast ausschließlich um Goldkäufe der Bank von England, die traditionsgemäß den größten Teil der englischen Devisen- und Goldreserven in der Form von Gold zu halten pflege. Tatsächlich hätte England im Sommer, als es zur Verteidigung des Pfund Sterling im Rahmen des 1 1/2-Mrd.-$-Kredits vom Internationalen Währungsfonds 450 Mill. $ in der Form von Dollars bezog, einen Teil dieser Dollars in Gold konvertieren können, wie es dies gelegentlich der Kreditgewährung seitens des Internationalen Währungsfonds zur Zeit der Suez-Krise getan hatte. England zeigte hingegen seine Solidarität und Zusammenarbeit auf währungspolitischem Gebiet, um zu vermeiden, daß der Dollar gleichzeitig mit dem Pfund unter Druck geriet. Als indessen im Laufe der vergangenen Monate Dollars in großem Umfange nach England strömten, glaubte man zur traditionellen Praxis der Konversion wenigstens eines Teiles der Dollarreserven in Gold zurückkehren zu sollen.

Golddecke schwindet

All dies kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die erneuten umfangreichen Goldabflüsse aus den Vereinigten Staaten, wie man sie auch immer erklären mag, einen empfindlichen Schlag für den amerikanischen Goldbestand darstellen. Seit Beginn dieses Jahres ist der Goldbestand des amerikanischen Schatzamtes um 791 Mill. $ gesunken. Er hat mit gesamthaft rund 16,97 Mrd. $ den tiefsten Stand seit mehr als 22 Jahren erreicht. Es ist von Interesse, daß nach dem neuen starken Goldverlust das Verhältnis der amerikanischen Goldreserve zu den Depositen und Notenverbindlichkeiten der Federal Reserve Banken auf 35,6 % gesunken ist. Vor einem Jahr hatte es 38 % betragen. Bekanntlich ist allermindestens eine Deckung von 25 % aufrechtzuerhalten.

Von Anfang Februar bis Ende Oktober dieses Jahres waren die Goldabflüsse aus den Vereinigten Staaten verhältnismäßig gering gewesen. Lediglich im Januar und im November hatten sie einen großen Umfang erreicht. Wie erinnerlich, waren die Goldverluste im zweiten Halbjahr 1960 außergewöhnlich groß. Im September und Oktober vorigen Jahres stellten sie sich auf gesamthaft 600 Mill. $ und im November auf nochmals 500 Mill. Von Anfang Juli 1960 bis Ende Januar 1961 verlor das Schatzamt nahezu 1900 Mill. $ Gold. Es ist begreiflich, daß man nach diesen Erfahrungen des vergangenen Jahres rasch nervös wird, wenn die Geldverluste wieder größeren Umfang annehmen. An jenem 24. November war man in New Yorker Finanzkreisen um so hellhöriger und gespannter, als bekannt wurde, daß die ausländischen Regierungen und Zentralbanken auch amerikanische Staatspapiere, welche die Federal Reserve Bank von New York für sie in Verwahrung hält, im Ausmaße von 204 Mill. $ während der gleichen Woche des großen Goldabflusses liquidiert hatten.

Wie erklären sich die umfangreichen Goldabflüsse der letzten Jahre? Sie waren, sozusagen, die Rechnung, die den Vereinigten Staaten für die wachsenden Defizite der amerikanischen Zahlungsbilanz präsentiert wurde. Im Jahre 1958 hatte das Passivum der Zahlungsbilanz 3,5 Mrd. $ betragen, aber in den Jahren 1959 und 1960 hatte das Defizit je 3,9 Mrd. $ erreicht. Im laufenden Jahre zeigte sich zunächst eine vielversprechende Wende. Im ersten Quartal 1961 belief sich nämlich das Defizit der Zahlungsbilanz mir auf einen auf das ganze Jahr berechneten Stand von 1,4 Mrd. $, was hauptsächlich dem Umstand zu verdanken war, daß im ersten Quartal, als die Wirtschaftsrezession ihren Höhepunkt erreicht hatte, der Import von Gütern aus dem Ausland sehr niedrig gehalten wurde, so daß die Handelsbilanz einen erheblichen Überschuß zeigte. Im zweiten Quartal begann aber das Defizit der Zahlungsbilanz wieder zu steigen; es erklomm einen auf das ganze Jahr berechneten Stand von 1,9 Mrd. $. Auch dieser Umfang war noch verhältnismäßig günstig. Die große Enttäuschung kam erst am 14. November, als bekannt wurde, daß das Defizit der Zahlungsbilanz im dritten Quartal bereits wieder auf eine Jahresrate von über 3 Mrd. $ hinaufgesprungen war. Selbst in Regierungskreisen hatte man noch kurz vorher einen erheblich niedrigeren Umfang des Defizits vorausgesehen.