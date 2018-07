Die Tendenz an der Londoner Börse war in den letzten Wochen uneinheitlich: Bei der unsicheren englischen Wirtschaftslage ist das auch kein Wunder. Fallende Industrieproduktion, stagnierender Export, harte Regierungsmaßnahmen, deprimierende Gesellschaftsberichte und die Währungsspekulation gegen das Pfund. Dennoch bleibt das eigentliche Verkaufsvolumen an der Börse gering. Der Grund dafür ist leicht gefunden: Anleger halten an ihren Werten fest, da sie die Restriktionen als ersten Schritt zu besseren Zeiten ansehen, ohne aber im Augenblick stärker zu investieren, obwohl die Kurse 20 % unter ihrem Höchststand notieren, und das nervöse Element bereits von der Börse verschwunden ist.

Wer heute investieren will, kann das ohne Eile tun. Auf eine Zwei-Jahressicht ist dieser Zeitpunkt für Käufer genauso günstig wie irgendein anderer in den nächsten Wochen. Die Wahl der Anlage bedarf aber einer großen Sorgfalt. Verallgemeinerungen sind zu gefährlich. Führenden Werten ist dabei der Vorzug zu geben.

kurzfristige Operationen sind sehr gefährlich und sollten erfahrenen Professionals überlassen werden. Dagegen kann es lohnend sein, heute schon die Papiere zu „erahnen“, welche die Broker als aussichtsreichste Werte für 1962 auf ihre Tip-Liste setzen. Butlins, Powell Duffryn, Cope Allman, Ever Ready und Amalgamated Roadstone dürften unter den Neujahrstips zu finden sein. Gesellschaften mit EWG-Interessen – wie Wilmot-Breeden und der „Erholungswert“ B. M. C. – sind ebenfalls unter den Empfehlungen zu erwarten.

Augenblicklich werden die Kursbewegungen etwas stimuliert durch verschiedene Übernahmeangebote (take-over bids), zum größten Teil auf dem Brauereisektor, wo u. a. die Whitbread-Gruppe die Brauereigesellschaft Tennant Bros. für 8,5 Mill. Pfund übernehmen will. Ein erfreulicher Gesellschaftsbericht kommt vom kommerziellen Fernsehen. Danach haben die Granada Television ihren Gewinn mehr als verdoppelt, von 2,7 Mill. Pfund auf 6,9 Mill. Pfund. Die Dividende wurde von 36 2/3 % auf 90 % erhöht und wäre noch höher ausgefallen, hätte der Schatzkanzler die Industrie nicht zur Zurückhaltung aufgefordert. D. S.