Von Rochus Spiecker

Wie das so ist mit den Alpträumen! Sie überfallen uns jählings. Ohne Vorwarnung. Im ungeeignetsten Augenblick! – Der eine, längst ein wohlbestallter Beamter, sieht sich wieder als kümmerlichen Abiturienten vor der bohrenden Kommission. Der andere findet sich, mitten im friedlichsten Schlaf, mit seinem Auto eingeklemmt zwischen zwei riesigen Lastern, die ihm zu Leibe rücken...

Mich verfolgt ein anderes Schreckgespenst. Ich stelle mir vor: ich müßte – beim Funk oder Fernsehen – Unterhaltung machen. Das treibt mir den kalten Schweiß über den Nacken!

Ich weiß: Mein Alptraum wirkt absonderlich. Aber – bitte – versetzen Sie sich doch einmal in die Lage so einer unseligen Kreatur, deren strenge Pflicht es ist, ihre Mitmenschen zu erheitern. Nicht nur hie und da, im trauten Kreise, oder wenn einem der Sinn danach steht. Nein: von Berufs wegen!

Oh, die seriösen Herren von der Kulturabteilung haben es vergleichsweise leicht! Es ist ein Kinderspiel, mit Würde etwas Ernsthaftes vorzutragen, sich des gewählten Ausdrucks zu befleißigen und in so hohen Gedanken zu wandeln, daß das Publikum eingeschüchtert wird und der Kritiker, verwirrt, sich selbst zur Vorsicht ermahnt. Aber die Unterhaltung ist vogelfrei. Ihr kann man unbesorgt am Zeuge flicken! Unter den Schlächtern der leichten Muse stehen in vorderster Reihe, mit gezücktem Zeigefinger, die Bildungsfanatiker. Mit spöttisch gekräuselten Lippen bemerken sie: „Und was ist die Moral von der Geschichte? Was kommt dabei für die Bildung heraus?“ – Nicht, als ob ich gegen Niveau und Moral wäre! Nur bin ich mißtrauisch gegen Menschen, die ständig damit beschäftigt sind, das Niveau zu stemmen. Auch das kann nämlich zum Komplex werden.

Und mit Verlaub: Ich glaube nicht, daß es zum Wesen der Unterhaltung gehört, die Bildung zu fördern. Unterhaltung ist Entspannung, Freiübung des Geistes, Ventil. Sie kann nebenbei auch „bilden“. Aber das ist nicht ihre eigentliche Aufgabe. –

Und dann das Publikum. Dieser Moloch. Nichts ist ein undankbareres Geschäft, als um die Gnade betteln zu müssen: „Lächelt doch bitte ein bißchen!“ Überhaupt hat es den Anschein, als ob der Mensch – auch wenn er sonst wohlgesinnt und umgänglich ist – zum Asozialen neigt, sobald er sich in „Publikum“ verwandelt. Das mag paradox klingen. Aber kaum hat er sich hingesetzt und brummt: „Mal sehen, was mir geboten wird“, so vergißt er, daß dies Programm nicht ganz allein für ihn gemacht wird.