G. Z., Frankfurt

Ernste Bedenken, ob die Tätigkeit der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e. V. in Frankfurt am Main segensreich ist, hat Wolfgang Schütz, Justitiar des Benzin-Preisbrechers von Opel seit er ein Urteil des Landgerichts Frankfurt gründlich studiert hat. Dort heißt es: „Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung von Geldstrafen in unbeschränkter Höhe und Haftstrafe bis zur Dauer von sechs Monaten für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen, auf ihren Tankstellen kostenlos Waschplätze zur Selbstbedienung zur Verfügung zu stellen.“ Die „Beklagte“ ist die Volkskraftstoff G. m. b. H., für die Schütz als Hausjurist fungiert. Seine Meinung über das Urteil und das Wirken der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs: „Damit wird der Öffentlichkeit kein Dienst erwiesen, es besteht vielmehr die Gefahr, daß die unternehmerische Freiheit und kaufmännische Initiative eingeschränkt wird.“

Unternehmer-Elan hatte Georg von Opel gezeigt, als er vor fünf Jahren sparsame Kraftfahrer mit Kraftstoff erfreute, dessen Preis unter dem der großen Mineralölgesellschaften lag. An den Tankstellen der Volkskraftstoff G. m. b. H. – heute sind es etwa 150 – warben die Plakate: Kein Unterschied – nur billiger Damit begannen auch die Prozesse, die die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen den Benzin-Außenseiter von Opel anstrengte. Der werbewirksame Spruch wurde gerichtlich verboten mit der Begründung, es handle sich hierbei um nicht statthafte „vergleichende Werbung“. Doch die Volkskraftstoff G. m. b. H. ließ sich nicht davon abbringen, auch weiterhin nach „neuen Wegen“ zu suchen, und so kam man darauf, den Kunden an den Tankstellen kostenlos Waschplätze zur Selbstbedienung zur Verfügung zu stellen – eine Einrichtung, die sich nach den Angäben von Wolfgang Schütz außerordentlicher Beliebtheit erfreute.

Nachdem bei der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs zahlreiche Beschwerden gegen die kostenlosen Wäschen eingegangen waren, formulierten die Juristen des Vereins ihre Schriftsätze: „In der kostenlosen Bereitstellung eines Waschplatzes liegt eine verbotene Zugabe.“ Das sei keine handelsübliche Nebenleistung, denn ein Handelsbrauch habe sich – da allein die Volkskraftstoff G. m. b. H. und noch dazu nur bei einzelnen ihrer Tankstellen den Waschplatz zur Verfügung stelle – noch nicht gebildet. Es ginge auch nicht nur um Kleinigkeiten, da die Kosten für einen Waschplatz bei den gegenwärtigen Grundstückspreisen sehr hoch seien und die Installierung eines Rohrsystems notwendig werde. Auch der Kunde selbst sei in hohem Maße an der Nebenleistung interessiert, da – was unstreitig ist – immer mehr Gemeinden das Autowaschen auf öffentlichen Straßen und Wegen untersagten.

Die Anwälte der Volkskraftstoff G. m. b. H. meinten dagegen, für die Zulässigkeit einer Zugabe komme es nicht allein auf das an, was schon Handelsbrauch sei. Was neu sei, müsse deshalb noch nicht kaufmännischen Gepflogenheiten widersprechen. Die heute schon allgemein üblichen Nebenleistungen an Tankstellen – Kontrolle des ölstandes, des Kühlwassers, des Reifendruckes, das Waschen der Scheiben, Nachfüllen von Wasser und Luft und Kontrolle der Batterie – seien weit aufwendiger.

Landgerichtsdirektor Dr. Bepler und seine Beisitzer kamen jedoch zu dem Ergebnis, daß die Volkskraftstoff G. m. b. H. gegen den Paragraphen 1, Absatz 1, der Zugabenverordnung verstößt. Sie sichere sich mit ihrer Methode einen wettbewerbsfremden Vorsprung vor den Konkurrenten, die sich gesetzestreu verhielten. Einen Waschplatz bereitzustellen, sei keineswegs eine „geringwertige Kleinigkeit“, wenn man von den gegenwärtigen Grundstückspreisen in zentraler großstädtischer Lage ausgehe.

In der Mainzer Landstraße 330, dem Sitz der Volkskraftstoff G. m. b. H., werden jetzt die Schriftsätze für die Berufung gegen das Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt vorbereitet.

Bei der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs sieht man mit Gelassenheit der nächsten Prozeßrunde vor dem Oberlandesgericht entgegen, denn es ist ihr „Gewerbe“, bei Meinungsverschiedenheiten vor allem auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts Grundsatzprozesse zu führen. Der Zentrale gehören als Mitglieder fast sämtliche Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Verbände der Industrie, des Groß- und Einzelhandels und namhafte Einzelfirmen an.