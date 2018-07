Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in den anderen Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft sinkt die Wachstumsrate der Industrieproduktion. Die Überhöhung gegenüber der gleichen Vorjahreszeit betrug bei der Gesamtheit der EWG-Länder 1960 13%, im 1. Halbjahr 1961 7,5 % und im 3. Vierteljahr 1961 4%. In Frankreich ging die prozentuale Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 9,5 % 1960 auf 3 % im 3. Vierteljahr 1961 zurück. In den Niederlanden sank die Zuwachsrate, die 1960 noch 13,5% betragen hatte, im 3. Vierteljahr sogar auf 1 % unter Vorjahrshöhe. In Italien ging die Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 16 % 1960 zum 3. Vierteljahr 1961 auf 9 % zurück.