k, Dessau

Die Arbeiterin Lerch vom Elmowerk in Dessau erhob sich von ihrem Stuhl und rief mit eifernder Stimme: „Herr David, stehen Sie auf und sehen Sie mir in die Augen. Ich war mehrere Male bei Ihnen, um Sie für die Mitarbeit in der Nationalen Front zu gewinnen. Sie hatten aber keine Zeit, aktiv mitzuhelfen, alle Bürger davon zu überzeugen, daß jeder beitragen kann, den Friedensvertrag vorzubereiten. Sie hatten ja zu tun, um zu hamstern und den Feind zu unterstützen.“ In den zögernden Beifall fiel der Zwischenruf: „Wer den RIAS hört, kann ja auch nicht für den Frieden arbeiten. Die Davids schreckten ja auch nicht davor zurück, ihre elfjährige Tochter mit in das schmutzige Handwerk einzuspannen.“

Die Davids – der Gärtnermeister David und seine Frau aus dem Vorort Kleinkühnau – saßen mit klopfendem Herzen, mühsam Gelassenheit bewahrend, in der ersten Reihe des „Kultursaales“ im „Volkseigenen Betrieb Gärungschemie“ in Dessau.

Alle Plätze waren besetzt von Leuten, die diesen Sonnabendabend vermutlich’ lieber zu Hause verbracht hätten, abgesehen von ein paar Scharfmachern und einigen politisch „besonders aktiven“ Bürgern. Das Ganze nannte sich „öffentliches Forum“, in dem sich – so lautete die Sprachregelung des SED, die „Bürger Dessaus mit Hamsterern auseinandersetzten, die den Klassenfeind hörten und ihm Schützenhilfe dabei leisteten, Kriegspsychose in den Köpfen von Leichtgläubigen zu säen“ – statt beispielsweise „im Produktionsaufgebot mitzuhelfen, den Friedensvertrag zu erkämpfen, die Verderber des deutschen Volkes zu bändigen und die großartige Perspektive des XII. Parteitages der KPdSU Wirklichkeit werden zu lassen“.

Der Friedensvertrag, der nach dem Willen der SED längst abgeschlossen sein sollte, nach dem Willen eben der KPdSU immer hinausgeschoben wird, ist zu einem Brotkorb geworden, der zentimeterweise höher gezogen wird, ohne daß man weiß, wie lang das Seil ist. Solange der Korb noch sichtbar ist, dient er dazu, die Hungrigen zu Taten anzustacheln, die mit dem Inhalt des Korbes wenig zu tun haben: Nach dem verzweifelten Schlachtruf „Produktionsaufgebot“ geht jetzt eine Kampagne gegen die Hamsterer durch die „DDR“.

So drang man denn in die Wohnung der Davids wie in die Wohnung von Räubern ein, konfiszierte das „Hamstergut“, dekorierte damit fein säuberlich einen Tisch, photographierte das Stilleben und veröffentlichte es zusammen mit dem Bild des Ehepaares in der Zeitung. Überschrift: Davids am Pranger Das Stilleben wurde in den „Kultursaal“ transportiert und neuerlich sorgsam aufgebaut: Acht Flaschen Öl, mehrere Pfund Sultaninen, Zucker, Mandeln, Reis, dreizehn Rollen Einweckgläser, sechseinhalb Päckchen Bohnenkaffee, fünfzehn Pakete Waschpulver, zehn neue Bettbezüge, dazu Handtücher, Wolle, Stopfwolle, Stopfgarn.

Eine Liste harmloser Güter? Nein: „Damit organisierten die Davids die unmittelbaren Versorgungsschwierigkeiten in der Versorgung der Stadt Dessau.“ Brauchten die Davids ihre „gehorteten“ Waren? Nein, sagte der Genosse Hertel. „Sie kauften sie aber, weil sie ihr Ohr dem Feinde liehen, weil sie den Leuten vom schwarzen Kanal Auge und Ohr, ja ihr ganzes Denken und Handeln zur gefälligen Verfügung überließen.“ Und ein Zwischenrufer forderte: „Ich stelle Antrag, das Fernsehgerät der Familie David für ein Jahr einzuziehen.“ (Großer Beifall.)