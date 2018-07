Während an den meisten Börsenplätzen derzeit eine feste, zumindest aber stabile Tendenz herrschte, erlaubten sich die deutschen Aktienkurse wieder einen Extraritt – und zwar nach unten. Man kann zwar nicht von einer Baisse-Bewegung sprechen, andererseits ist aber nicht zu verkennen, daß wir uns in der vergangenen Woche wieder den niedrigen September-Kursen bedenklich genähert haben. Hoffnungen auf eine schnelle Erholung nach dem Steuertermin vom 10. Dezember erwiesen sich als falsch – oder, wie viele hoffen, als verfrüht. Tatsächlich macht die deutsche Börse einen „besseren Eindruck“, als die Kurse ahnen lassen. Ein großer Teil der Schwäche ging auf das Konto markttechnischer Bereinigungen. Es war in diesem Jahr zu befürchten, daß sich einige Stellen, darunter auch Banken, zum Jahresschluß noch einmal von drückenden Wertpapierbeständen entlasten würden. Die Millionen-Pleiten, die in den letzten Wochen und Monaten über die Bundesrepublik hereinbrachen und die letzten Endes ein deutliches Zeichen für das veränderte Konjunkturklima sind, konnten auch die Börse nicht unberührt lassen. Gerät jemand in Schwierigkeiten, so ist es ganz natürlich, wenn er sich als erstes über den Verkauf etwa vorhandener Wertpapiere flüssige Mittel verschafft.

Unglücklicherweise (oder glücklicherweise für jene, die à la baisse spekulierten) stellten zur gleichen Zeit die Ausländer ihre Käufe deutscher Aktien ein, ja, in Einzelfällen stießen sie sogar Aktien der IG-Farben-Nachfolger ab. Der amerikanische Markt bietet den ausländischen Anlegern offenbar bessere Chancen. Man meint, daß die wirtschaftliche Konjunktur im kommenden Jahr in den USA auf alle Fälle besser werden wird. Also wächst hier das Anlageinteresse. Hinsichtlich der deutschen Wirtschaftsentwicklung ist man dagegen unterschiedlicher Auffassung. Es überwiegt unverkennbar der „gedämpfte Trommelklang“. Gedrückte Gewinnmargen, Berge von Lohnforderungen und die Möglichkeit einer Pfund-Abwertung, durch welche die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie weiter eingeengt würde, sind die Faktoren, die an der Börse Kopfschmerzen bereiten. Die Politik ist wieder in den Hintergrund getreten. Natürlich ist einzuwenden, daß das heutige Kursniveau der veränderten Konjunktursituation besser Rechnung trägt als die Höchstkurse des vergangenen Jahres. Immerhin liegen wir jetzt um mehr als 20 Prozent darunter. Aber die Kurse lassen sich nun einmal nicht mit dem Rechenstift ermitteln. Die Tatsache, daß die Abschlüsse für 1961 bei den führenden deutschen Unternehmen keine wesentliche Ertragssteigerung mehr erkennen lassen werden, wiegt eben „stimmungsmäßig“ schwerer, als manche Leute wahrhaben wollen.

Erfreulich ist, daß sich das erfahrene Anlagepublikum von diesen Stimmungen in seinen Dispositionen nicht beeinflussen läßt. Wie die letzten Tage gezeigt haben, weiß es die gegenwärtige Chance zu nutzen. Natürlich wird von dieser Seite niemals die Tendenz „gemacht“, denn wer langfristig disponiert, pflegt in der Regel festen Kursen nicht nachzulaufen, sondernsetzt mit seinen Käufen aus, sobald die Kurse nennenswert steigen. Diese Taktik wird gegenwärtig mehr denn je geübt. Offenbar, weil man sicher ist, daß die deutsche Börse von einer eigentlichen Hausse-Bewegung vorläufig noch ziemlich weit entfernt ist. Ähnlich wie das Publikum operieren auch die diversen Investment-Fonds, die besonders auf dem Montanmarkt (wegen der dort erzielbaren hohen Renditen) aktiv sind. Tatsächlich haben sich diese Papiere relativ gut behaupten können. Die „bilanztechnischen“ Abgaben sind an diesem Marktgebiet weitgehend vorübergegangen. Über eines müssen sich die Käufer von Montan-Aktien jedoch im klaren sein; Die Kurse werden für lange Zeit schwerfällig bleiben! Ausländer interessieren sich kaum für deutsche Eisen- und Stahlaktien. Zum anderen liegen bei den Banken noch größere Bestände aus den letzten Kapitalerhöhungen, die eines Tages placiert werden müssen. Außerdem wird man bei steigenden Kursen mit Abgaben des Publikums rechnen müssen, das – seit langem mit seinen Montan-Papieren unzufrieden – nur auf eine einigermaßen günstige Gelegenheit wartet, um aussteigen zu können. Kurt Wendt