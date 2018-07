Da eine Anzahl von Schriftstellern und Künstlern, die in der DDR leben, es für richtig gehalten hat, der Aufforderung der SED Folge zu leisten und die Berliner Mauer öffentlich zu befürworten, neigt man in der Bundesrepublik, dazu, alle dortigen Schriftsteller und Künstler in den gleichen Topf zu werfen. Dies scheint mir ungerecht und töricht zu sein.

Ganz abgesehen davon, daß derartige Verallgemeinerungen immer falsch sind, darf man nicht übersehen, daß sich viele "Kulturschaffende" in den letzten Monaten der SED passiv und mitunter auch aktiv widersetzen. Was einer hierüber erfährt, kann er aus verständlichen Gründen nicht veröffentlichen. Diesmal verfügen wir jedoch über aufschlußreiche Informationen, die wir den Lesern nicht vorzuenthalten brauchen. Auch die Namen unserer Gewährsleute können wir, ohne zu zögern, mitteilen. Sie heißen: Walter Ulbricht, Alfred Kurella, Paul Fröhlich.

Alle drei haben sich unlängst —auFdem 14. Plenum des Zentralkomitees der SED — über die Künstler und Schriftsteller in der DDR beklagt. Freilich hat das "Neue Deutschland" die Reden von Kurella und Fröhlich einer besonders strengen Zensur unterworfen — mir wenige Abschnitte wurden gedruckt. Das Bild, das sich ergibt, ist dennoch deutlich genug.

Ulbricht bedauerte, daß es in der DDR Künstler gebe, die die Gegenwartsproblematik meiden, "weil sie noch nicht klar sehen, daß nur durch die Vollendung des Sozialismus inder DDR die nationale Zukunft Deutschlands gesichert werden kann " Immerhin seien "manche Künstler für das Ideal des Kommunismus. Sie tun aber wenig oder nichts für den Bau der Startbahn des Sozialismus " Warum? Weil sie "mit ihren Ideen noch zu sehr in der bürgerlichen Vergangenheit leben Sie sehen "den Aufbau des Sozialismus in der DDR nur ah , Häufung von Schwierigkeiten Sie neigen dazu, "die Widersprüche und Konflikte in unserem Land einseitig darzustellen " Nicht weniger verärgert zeigte sich der, höchste Kulturwart, Alfred Kurella: "Was es bei uns an Neuem im Kulturleben gibt, tritt jedoch meist zersplittert auf, ist von ungleicher Qualität. Gute und interessante Ansätze fallen schnell wieder in sich zusammen, und immer wieder machen sich kleinbürgerliche Einflüsse, sei es dekadenter, sei es spießerhafter oder sektiererischer Art bemerkbar " Paul Fröhlich, der Erste Sekretär der Bezirksleitung Leipzig, teilte mit, "daß es Genossen gibt, die sich das Recht herausnehmen zu sagen, zuerst bin ich Künstler, Schriftsteller und dann erst Mitglied der SED Er verriet, "daß das Gebiet der kulturell erzieherischen Arbeit von den Feinden genutzt wird". An der Journalistischen Fakultät der Leipziger Universität hätte es ein Studentenkabarett "Rat der Spötter" gegeben, dessen Programm "durchdrungen war von Feindlichkeit gegen die DDR. Den Hauptstoß führten sie mit dem Mißbrauch der Mittel der Satire gegen die Partei und ihre Führung". Das Kabarett ist, versteht sich, aufgelöst worden. Was aus seinen Mitgliedern wurde, sagte Fröhlich nicht. Sie wurden verhaftet.

Fröhlich glaubte auch, die Monatsschrift ,Neue Deutsche Literatur", das Organ des Schriftstellerverbandes der DDR vor dem Zentralkomitee denunzieren zu müssen. Die NDL ist eine parteiergebene und linientreue Zeitschrift, die die etwas liberaleren Autoren der DDR überhaupt nicht druckt und nur durch ihre einzigartige Langweiligkeit auffällt — in dieser Hinsicht wurde sie in der Welt zwischen der Elbe und dem Gelben Meer lediglich von dem Organ des kirgisischen Schriftstellerverbandes (zeitweise) übertroffen. Fröhlich jedoch stellte fest: "Nimmt man bestimmte literarische Erzeugnisse in der DDR zum Beispiel die Septemberausgabe der Neuen Deutschen Literatur, dann findet man genaugenommen eine Anleitung für solche gegen die Linie der Partei gerichteten Programme. Es wäre viel richtiger gewesen, den Druck dieser Erzeugnisse zu verhindern" Aber Kurella kennt eine wirkungsvollere und weniger Aufsehen erregende Methode des Kampfes mit den "Kulturschaffenden": "Wir sagen ganz unmißverständlich: Auch der Künstler kann nur so viel aus dem großen Kessel bekommen, wie er hineintut; es ist eine Frage der Arbeitsmoral des Künstlers, daß er für die Gesellschaft, von der er lebt, auch etwas tut Kurz und gut: Wer nicht die von der Partei gewünschte "Literatur" und "Kunst" liefert, der wird nichts verdienen. Wenn die SED sich gezwungen sieht, auf diese Weise zu drohen, dann sind doch viele Schriftsteller und Künstler in der DDR wohl nicht so schlimm, wie manche in der Bundesrepublik glauben.