Mit einer lebhaften, aber durchaus sachlichen Opposition hatte sich die Verwaltung der Klöckner Werke AG, Duisburg, in der diesjährigen Hauptversammlung auseinanderzusetzen. Die unveränderte Dividende von 12 % auf das – erhöhte – Kapital von 300 Mill. DM hatte in Aktionärskreisen keinen ungeteilten Beifall gefunden. In der HV, der es als einer der ganz wenigen überlassen bleibt, den Abschluß tatsächlich „festzustellen“, wurde u. a. der Antrag gestellt, die Ausschüttung auf 14 % zu erhöhen. Einen Abstimmungserfolg konnte dieser Vorschlag natürlich nicht erringen; hinter diesen Wünschen standen rund 500 000 DM In der Debatte wurde auch die Ansicht vertreten, daß eine Klöckner-Dividende von 14 % die „Dividendenschallmauer“ der Montanindustrie durchbrochen hätte und sicher auch von der Börse honoriert worden wäre. Über 99 % des anwesenden Kapitals stimmten indessen für den Vorschlag der Verwaltung. Zuvor hatte Aufsichtsratsvorsitzer Dr. Günter. Henle erklärt, die Klöckner-Aktionäre könnten mit einiger Sicherheit damit rechnen, auch für das laufende Geschäftsjahr, das wie allenthalben in der Montanindustrie auch bei diesem Unternehmen wieder unter wesentlich schlechteren Sternen steht, eine 12prozentige Verzinsung zu erhalten. „Wir werden unser Bestes tun!“ erklärte Dr. Henle wörtlich; denn die Verwaltung beabsichtige nicht, gelegentliche Konjunkturschwankungen auf die Aktionäre, abzuwälzen.

Ein weiterer Kernpunkt der Aktionärsdiskussion war die Investitionspolitik des Konzerns, vor allem der als „zu hoch“ angesehene Selbstfinanzierungsanteil. Seit 1956 habe das Unternehmen rund 500 Mill. DM aus eigenen Mitteln für Investitionen aufgebracht, so hieß es in den kritischen Ausführungen eines Sprechers; demgegenüber habe sich im gleichen Zeitraum der Ausschüttungsbetrag nur um 17,5 Mill. DM erhöht. Der Aktionär errechnete sich daraus eine Rendite der aufgewendeten Mittel von 3,5 %, wovon noch mindestens die Hälfte auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung zurückzuführen sei. Ein Antrag, der die Verwaltung binden sollte, die Investitionen künftig auf solche Projekte zu beschränken, deren ‚ Rendite mindestens der des Kapitalmarktes entsprechen würde, fand genauso wenig eine Mehrheit wie der Wunsch, die Klöckner-Verwaltung möge in Zukunft die Selbstfinanzierung zugunsten einer weitgehenden Inanspruchnahme des Kapitalmarktes zurückstecken. Dr. Henle verwahrte sich dagegen, die Geschäftspolitik durch derartige HV-Beschlüsse einengen zu lassen.

Der Ärger über die Kursentwicklung der Montanpapiere machte sich auch diesmal Luft. Nicht ernst zu nehmen waren Ausführungen, die darin gipfelten, daß die vor der Presse gemachten Äußerungen von Verwaltungsmitgliedern über die Marktsituation die „gerade anziehenden“ Montankurse wieder gedrückt hätten. Vorstandsmitglied Hans-Jörg Sendler wies mit Recht darauf hin, daß der Vorstand die Lage so darstellen müsse, wie sie sei. Es ist sicherlich der Klöckner-Verwaltung nicht vorzuwerfen, daß sie übertriebenem Pessimismus Raum gibt, und eine warheitsgemäße Berichterstattung sollte von den Anteilseignern eher anerkannt denn kritisiert werden.

Beifällig wurden die Angaben der Verwaltung aufgenommen, wonach sich die Ausfälle durch den Borgward-Konkurs bei Klöckner auf rund 100 000 DM beschränken. Hier ist dem Unternehmen zweifellos zugute gekommen, daß die Haideisfunktion Aufgabe des Großaktionärs Klöckner & Co. ist.

In seinen Ausführungen vor Eintritt in die Tagesordnung nahm der Aufsichtsratsvorsitzer ausführlich zu dem Thema Stahlinvestitionen Stellung, das ja auch bei Klöckner weiterhin zu den aktuellsten Fragen gehört. Die Eisen- und Stahlindustrie könne ihre Investitionspolitik nicht von augenblicklichen Schwankungen der Marktlage abhängig machen, betonte Dr. Henle. Sie müsse ihr Programm vielmehr auf die langfristig angestrebten hohen Wachstumsraten der Gesamtindustrie abstellen. Dabei sei es selbstverständlich, daß die Kapazitäten dem Bedarf dann und wann vorauseilen. Das sei in aller Regel nicht tragisch, sondern zwangsläufig. Vor allem sei es irrtümlich zu glauben, so hieß es weiter, Kapazitäten seien nur insoweit gerechtfertigt, als sie auch voll ausgenützt werden könnten. Henle bezeichnete einen Aus astungsgrad von 80 bis 90 % der Anlagen im Bereich der Stahl- und Walzwerke „noch als zufriedenstellend“ und auch ein gelegentliches Absinken unter diese Ziffern wäre nicht bedenklich. Nmn