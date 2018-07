Steuern müssen möglichst pünktlich bezahlt werden. Wenn das nicht im allgemeinen korrekt geschähe, wäre ein ordentlicher Staatshaushalt unmöglich. Daher sollen Steuerschulden nur in Ausnahmefällen gestundet werden. Das Gesetz spricht hier von „erheblichen Härten“, die für den Steuerpflichtigen abgewendet werden können. Die Stundung von Steuern ist also eine Billigkeitsmaßnahme, die von den Finanzämtern nach pflichtgemäßem Ermessen vorzunehmen ist. Wenn die Finanzämter Stundungsanträge ablehnen, sind sie selbst oft gar nicht so hart, wie sie nur erscheinen; denn oft handeln sie nach gestrengen Befehlen vorgesetzten Dienststellen und dürfen daher nicht so entgegenkommend sein, wie sie es persönlich nicht selten allzu gern wären.

So hat auch der Bundesfinanzhof für die Steuerstundung Grundsätze aufgestellt, die für die Finanzämter bindend sind. Jedoch kann dem Bundesfinanzhof nur schwerlich gefolgt werden, wenn er in einem Sonderfall (IV 307/59) erklärte, daß es dem Steuerpflichtigen zuzumuten sei, die Mittel zur Steuernachzahlung durch einen Kredit zu beschaffen; denn auch viele andere Steuerzahler, denen die Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten schwerfalle, müßten diesen Weg beschreiten. Hier dürfte der Bogen wohl doch überspannt sein, zumal der Staat seit Jahren einen Überschuß an Geldmitteln hat, der die Höhe der Steuern schon äußerst fraglich erscheinen läßt. Der allzu geldgemästete Fiskus muß umgekehrt verpflichtet sein, bei Stundungsanträgen großherzig und menschlich vorzugehen, also keinesfalls einem steuerbeladenen Bürger noch zuzumuten, daß er teure Kredite aufnimmt, um Steuern schnellstens bezahlen zu können. Wenn hier die Finanzbeamten Menschlichkeit erweisen und dem hilfsbedürftigen Steuerbürger helfen, sollten die höheren Dienststellen das anerkennen und sich nicht an den Buchstaben eines mehr als fragwürdig gewordenen Paragraphen halten. Erst ist das Leben und dann das Recht, hat der Präsident des Bundesfinanzhofes gesagt: und das gilt speziell für die Stundung von Steuern! M.