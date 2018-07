Inhalt Seite 1 — Licht: Nachrichtenträger der Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Gerwin

Wie in den Jahren zuvor, so gab es auch im Verlauf der diesmal in Wien Ende Oktober durchgeführten Deutschen Physikertagung zahllose kleine und große, meist sehr komplizierte und kostspielige elektronische Geräte zu bewundern. Doch der unbestrittene Star dieser Tagung waren nicht die elektronischen Rechner, Massenspektrographen und Impulshöhen-Analysatoren, sondern ein von einer Liechtensteiner Firma ausgestellter und von dem Karlsruher Professor Horst Rothe vorgeführter einfacher Rubin-Kristall. Er hatte etwa die Abmessungen eines halben Bleistiftes und war äußerlich nur dadurch als etwas Besonderes zu erkennen, weil seine beiden Stirnseiten sehr sorgfältig absolut parallel geschliffen und je mit einer halbdurchlässigen Spiegelschicht bedampft waren.

Tatsächlich handelte es sich dabei um das Herzstück eines sogenannten Lasers, eines im Prinzip völlig neuartigen Verstärkers für die elektromagnetischen Wellen des Lichtes, der für die Weitverkehrs-Nachrichtentechnik der Zukunft einmal größte Bedeutung erlangen mag. Es erscheint nämlich möglich, mit Hilfe eines Laser-Kristalles einen ungewöhnlich scharf gebündelten Lichtstrahl zu erzeugen, der mit Nachrichten moduliert werden kann, ähnlich wie das bei Rundfunk und Fernsehen seit geraumer Zeit mit längeren elektromagnetischen Wellen gemacht wird.

Das Wort Laser ist die Kurzform für „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“ (Lichtverstärkung durch angeregte Strahlungs-Aussendung) und deutet an, daß hier angeregte Atome direkt zur Verstärkung herangezogen werden. Elektronen müssen sich, wenn sie um einen Atomkern kreisen, an ganz bestimmte Bahnen, an vorgeschriebene Gleise halten. Es ist ihnen zwar möglich, nach Aufnahme oder Abgabe von Energie von einem Gleis auf ein anderes zu springen, doch niemals können sie sich zwischen den Gleisen bewegen. Sie müssen sich, um mit den Worten des Physikers zu sprechen, an diskrete Energieniveaus halten. Kreisen alle Elektronen auf ihren engsten Bahnen um den Atomkern, dann befindet sich das Atom im Grundzustand. Hat dagegen eines dieser Elektronen eine ganz bestimmte Energiemenge in Form eines Lichtquants absorbiert, dann kreist es auf einer weiter außerhalb des Atoms liegenden Bahn und nimmt dementsprechend ein höheres Energieniveau ein. Von diesem Atom sagt man, es befinde sich im angeregten Zustand.

Springt das Elektron auf seine ursprüngliche Bahn zurück, dann gibt das Atom die Energie, die zur Herstellung des angeregten Zustandes notwendig war, in Form einer elektromagnetischen Welle wieder ab. Diese kann im Bereich des sichtbaren Lichtes liegen. Bei der Neonröhre zum Beispiel entsteht das Licht dadurch, daß ständig Atome angeregt werden und gleich darauf wieder in ihren Grundzustand zurückfallen. Das geschieht freilich in sehr unregelmäßiger Folge; die ausgesandten Lichtwellen überlagern und stören einander, so daß eine unregelmäßige Welle entsteht. Man kann sie mit dem Wellenbild vergleichen, das auf der Wasseroberfläche entsteht, wenn man eine Handvoll Steine in einen See wirft.

Die Kunst, einen Laser zu bauen, besteht nun ganz einfach darin, angeregte Atome dazu zu bringen, nicht von selbst in den Grundzustand zurückzufallen, sondern so lange angeregt zu bleiben, bis sie durch ein schwaches, von außen kommendes Signal zur Abgabe ihrer Anregungsenergie aufgefordert werden. Das Prinzip der Lichtverstärkung liegt also in der Speicherung von Energie, die dann, von einem Lichtquant ausgelöst, als geballte Photonen-Ladung abgeschossen wird.

Das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn normalerweise kann man angeregte Atome nicht davon abhalten, bereits nach sehr kurzer Zeit wieder in den Grundzustand zurückzukehren. Indessen gelingt dies bei einigen ionisierten Atomen, wenn man sie einem äußeren, Magnetfeld aussetzt. Dann nämlich werden ihre Energieniveaus zusätzlich aufgespalten, und es entstehen Niveaus, die als metastabil anzusprechen sind. Ein solches Magnetfeld besteht auch im Innern mancher Kristalle. Eine sogenannte Pumpfrequenz, Licht einer ganz bestimmten Farbe, mit dem man den Kristall beleuchtet, versetzt dann die Ionen zunächst in den normal angeregten Zustand. Von dort fallen sie ein Stück zurück in den metastabilen Zustand und verharren dort, bis sie durch ein elektromagnetisches Signal der gleichen Wellenlänge zu Resonanzschwingungen angeregt werden und in den Grundzustand zurückkehren. Die dabei freiwerdende Energie schwingt phasengleich mit dem anregenden Signal, so daß man von einer kohärenten Verstärkung der elektromagnetischen Lichtwellen sprechen kann. Vergleichen wir sie wieder mit den Wasserwellen, dann entsprechen sie jetzt dem Bild, das entsteht, wenn man nur einen Stein ins Wasser wirft: eine starke, sich mit regelmäßiger Front ausbreitende ungestörte Welle.