Zu den Orakeln von heute zählt die Frage, ob im Einzelfall Mieterschutz besteht oder nicht. Mieter können nämlich gar nicht wissen, ob der Vermieter Sonderrechte für den Hausbau oder für den Unterhalt des Hauses in Anspruch genommen hat, durch die Mieterschutz weiterhin gilt. Das ist gerade dann der Fall, wenn der Hauseigentümer Grundsteuervergünstigungen genießt. Wie soll das aber der Mieter wissen, wenn es der Vermieter nicht selbst sagt? Und welche Vermieter plaudern schon über Vorgänge, die ihnen selbst abträglich sind! So sind häufig genug Wohnräume gekündigt worden, obwohl der Hauseigentümer Grundsteuervergünstigungen erhalten hatte, wodurch das Entfallen des Mieterschutzes aufgehoben wurde. Die Finanzämter durften darüber bisher keine Auskunft erteilen, weil sie das Steuergeheimnis wahren müssen. Daraus haben sich viele Ungerechtigkeiten ergeben, so daß sich der Gesetzgeber gezwungen sah, hier endlich Abhilfe zu schaffen.

Das ist mit dem Gesetz zur Änderung grundsteuerlicher Vorschriften vom 12. April 1961 (Bundessteuerblatt 1961, Teil I, Seite 321) geschehen. Hiermit sind dem Ersten Wohnungsbaugesetz der völlig neue § 9a und dem Zweiten Wohnungsbaugesetz der gleichlautende neue § 94a hinzugefügt worden. Danach muß das Finanzamt dem Mieter von Wohnraum auf dessen Verlangen Auskunft darüber erteilen, ob und für welchen Zeitraum der Hauseigentümer eine Grundsteuervergünstigung nach § 7 oder § 8 bzw. § 11 des Ersten Wohnungsbaugesetzes erhalten hat. Dem Mieter ist ferner bekanntzugeben, von wann ab der Vermieter auf solche Vergünstigung verzichtet hat. Es besteht also eine gesetzliche Auskunftspflicht des Finanzamts, die eine ungewöhnlich wichtige Ausnahme zum Steuergeheimnis der Finanzbehörden darstellt.

Bisher durften die Finanzämter ohne besondere Zustimmung des Hauseigentümers keinerlei Auskunft erteilen, ob und seit wann der Vermieter Grundsteuervergünstigungen erhalten hatte. Zu diesem Zwecke mußte bisher Klage beim Zivilgericht erhoben werden, durch die der Mieter dann zuverlässig erfahren konnte, ob noch Mieterschutz besteht oder nicht. Das dauerte meistens lange, kostete Arbeit und Geld und war praktisch oft vergeblich. Der Vermieter, der Grundsteuervergünstigung hatte, brauchte nur auf diese Steuererleichterung zu verzichten, um ehrlich sagen zu können, daß er keinerlei grundsteuerliche Vorteile habe, um sie gleich nach dem Prozeß neu zu beantragen und zu genießen.

Diesem unerträglichen Zustand hat der Gesetzgeber wirksam abgeholfen. Die Finanzbehörden dürfen aber nur mitteilen, ob und seit wann Grundsteuervergünstigungen für den Vermieter bestehen, dagegen nichts über die Höhe oder über sonstige Dinge offenbaren, die mit der Steuervergünstigung zusammenhängen. Die Finanzbehörden können natürlich auch verlangen, daß der Mieter durch Vorlage des Mietvertrages nachweist, daß er auskunftsberechtigter Mieter ist.

Als grundsteuerbegünstigte Wohnungen im Sinn der angeführten Bestimmungen der beiden Wohnungsbaugesetze gelten nicht nur reine Wohnräume, sondern auch Wohnungen, die zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken mitbenutzt werden, sofern nicht mehr als die Hälfte der Wohnfläche gewerblichen oder beruflichen Zwecken dient. Darüber hinaus gibt es noch landesrechtliche Ausdehnungen der Grundsteuervergünstigungen, so daß oft nur mit Hilfe des Finanzamts festgestellt wercen kann, ob Mieterschutz im Einzelfall noch besteht oder nicht. M. M.