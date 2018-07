Eine quälende Frage: „Wie stark, oder wie schwach wäre ich jetzt da drüben?“

Von Arno W. Martin

Als ich vor drei Jahren das Haus verließ, war ein Kurzschluß in der elektrischen Leitung – ein technischer Fehler, wie mir schien, weiter nichts. Mutter leuchtete uns die Treppe hinab zur Haustür. Es war noch vor Morgengrauen. Uns fröstelte, als wir Abschied nahmen. Und so behielt ich sie seither in Erinnerung: eine alte Frau, deren langes Leinennachthemd unter dem verblichenen Morgenrock hervorschaut, eine Siebzigjährige, aschfahl im Gesicht mit grauen, ungekämmten Haaren, eine Mumie ohne Zahnprothese. Aber sie war „tapfer“ – ein Adjektiv, das man nur in bezug auf Mütter verwenden sollte.

Wir flohen im D-Zug, also ohne große Unbequemlichkeiten in Kauf nehmen zu müssen. Aber als die uniformierte Kontrolle kam, schlug uns das Herz bis zum Halse. Prüfender Blick in die Ausweise, mißtrauischer Vergleich mit dem Fahndungsbuch, routinemäßige Gepäckvisite – und dann endlich im Idiom der Partei das erlösende „Danke schön. Gute Reise!“, begleitet von der lässigen Andeutung eines militärischen Grußes, stilloses Gemisch von preußischem Soldatentum und sächsischem Funktionärswesen.

In der S-Bahn dann der zweite kritische Augenblick. „Friedrichstraße – letzter Bahnhof im demokratischen Sektor!“, mahnt der Lautsprecher, und ich denke: „Letzte Perversion der Begriffe!“ Der Waggon leere sich. Sekunden werden zur Ewigkeit. Plötzlich steht ein Transportpolizist in der Wagentür und blickt lüstern auf meinen Koffer. Jetzt entscheidet es sich! Noch bevor er eine Frage stellen kann, spreche ich ihn an: „Fährt der Zug in Richtung Nordbahnhof?“ Er glaubt mir und antwortet hastig: „Umsteigen! Treppe ’runter!“ Ich greife zum Koffer und stürme an ihm vorbei, ein ehrliches, aber nicht an ihn gerichtetes „Danke!“ murmelnd; hinter mir Ruth mit dem Kleinen auf dem Arm. Noch im Blickfeld der Vopos reißt der Griff ab, und der schwere Koffer knallt auf den Bahnsteig. Glücklicherweise springen die Schlösser nicht auf. Hastig geht es weiter. Ich trage den schweren Koffer praktisch nur mit einem Finger. Der scharfe Metallring schneidet ins Fleisch, aber ich merke es kaum. Nur weg, nur weg.

Die Freiheit und die Fremdheit

Physisch war uns bereits eine halbe Stunde später die Flucht gelungen. Zugegeben, sie war damals nicht sonderlich kompliziert und gefährlich, aber es hätte schließlich auch damals schiefgehen können. Tagsüber lebten wir fortan in Freiheit und Fremdheit, doch durch unsere nächtlichen Träume spukte noch sehr lange jene graue, gefährliche Umwelt, die uns nur allzu bekannt war und der zu entfliehen wir in den Westen gekommen waren.