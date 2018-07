Der Sonntag und die gesetzlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt " Diese Bestimmung aus der Weimarer Verfassung ist 1949 in das Grundgesetz übernommen worden. Aber von der Verwirklichung dieses Grundsatzes sind wir heute weiter denn je entfernt. "Sonntags ist alles überfällt. Man findet keinen Platz, sei es an der R&hr, im Tierpark, in der Badeanstalt und im Stadion. Und mit drei kleinen Kindern schon gar nicht. Sonntags ist es auch ausgeschlossen, mit drei Kindern ein Verkehrsmittel zz benutzen" Das antwortete ein Krahnführer eines Hüttenwerkes an der Ruhr auf eine Frage der Sozialforschungsstelle der Universität Münster.

In den Unfallstationen steigt am Freitagabend die Kurve der Einlieferungen verletzter Verkehrsteilnehmer steil an, m erst am Montagvormittäg wieder auf ein normales Maß zurückzusinken. An diesem Tage — dem Montag — erreichen dann aber die Unfälle in den Betrieben ihren höchsten Stand.

Der Gesetzgeber— angeregt und unterstützt von der Kirche — ist bemüht, sich dieser Entwicklung entgegenzustemmeri. Einstweilen betreffen die schon seit einer Reihe von Jahren geführten Auseinandersetzungen nur einen Ausschnitt aus dem Gesamtproblem, nämlich die Sonntagsarbeit in der Industrie. Dort wiederum steht vor allem die "durchlaufende Arbeitsweise", in den kontinuierlich produzierenden Betrieben im Mittelpunkt der gegenwärtigen Diskussion. Denn in diesen Betrieben, so argumentiert die Kirche, unterscheide sich der Sonntag nicht mehr von den Werktagen. Da sich aus der vordringenden Technik insgesamt ein Trend zum kontinuierlichen Produktionsprozeß ergibt, drohe die Ausnahmestellung des Sonntags in immer weiteren Bereichen der Wirtschaft verloren zu gehen. Um der Gefahr des "Dammbruchs" zu steuern, verlangt die Kirche anv Sonntag — nicht nur eine Einschränkung der Arbeit, sondern darüber weit hinausgreifend eine möglichst ausgedehnte "Produktionsruhe".

In den Bundestagsdebatten und in zahlreichen Veröffentlichungen ist den Arbeitern und Unterntimein vo gewoiten woiden, sie ließen "aus bloßti Piohfgier die Zerstoiung eines unseier kostbai sten Guier" zu.

"Ois Gotteswunder des istmntaas" dite nicht dem alles verschlingenden "Moloch Technik" preis gegeben werden. Die voll kontinuierliche Produktionsweise sei das "Troja nische Pferd, in dem der marxistische Materialismus und Atheismus seinen Einzug halte". Es ist zu fragen, was daran richtig ist.

Das Vorbild für die durchlaufende Arbeitsweise in der Stahlindustrie gaben die- Vereinigten Staaten. In Rußland war sie m den Wasser- und Elektrizitätswerken bereits Ende des 19. Jahrhunderts üblich, als noch der Zar regierte. Gereinigtes Wasser und Elektrizität sind Lebensnotwendigkeiten, die auch am Sonntag nicht entbehrt werden können. Die durchlaufende Produktionsweise ist darüber hinaus überall dort unanfechtbar, wo eine Unterbrechung — wie z. B beim Hochofen — zur Zerstörung der Produktionsmittel führt oder die erneute Inbetriebsetzung mehrere Tage und Wochen beansprucht. In den Saisonbetrieben — wie etwa in den Zuckerfabriken —- muß während der kurzen Kampagne auch sonntags gearbeitet werden.

Die Durchführung eines für alle gleichzeitig verbindlichen Ruhetages wird in dem Maße schwieriger, wie die Bevölkerung dichter wird und zu ihrer Versorgung eines wachsenden technischen Apparates bedarf. Die immer kapitalm:ensiver werdende Verfahrenstechnik tendiert zur durchlaufenden Erzeugung. So gerät sie in Gegensatz zum, dritten Gebot, das die Heiligung des Sonntags durch Arbeitsruhe vorschreibt. Denn am siebenten Schöpfungstage habe Gott selber geruht. Auch in den Bundestagsdebatten wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, daß der Sonntag eine "göttliche Institution" sei, deren "Legitimation sich aus der Natur ergebe, insofern diese ein von Gott Gegebenes und Aufgegebenes darstelle 1.