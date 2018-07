DÜSSELDORF (Schauspielhaus):

Ewald Balser als „Eingebildeter Kranker“

Der Wiener Burgschauspieler Ewald Balser erfüllt augenblicklich einen Teilvertrag im Düsseldorfer Schauspielhaus. Als erste Rolle hatte er Goethes Götz von Berlichingen dargestellt in einer Inszenierung des „Ur-Götz“, mit der Karl Heinz Stroux einen theaterhistorisch bemerkenswerten Versuch unternahm: Der Regisseur ließ von den 59 Bildern der Goetheschen Werkfassung von 1771 52 Szenen spielen. Dauer: fast vier Stunden. Mit seiner zweiten Rolle kam Balser den Düsseldorfern komisch: als Argan in Molières „Eingebildetem Kranken“, von Leopold Lindtberg inszeniert. Als weibliche Hauptdarstellerinnen glänzen neben Balser im „Götz“: Maria Wimmer als Adelheid, bei Molière: Klaramaria Skala als Toinette.

HAMBURG (Theater am Besenbinderhof):

Victor de Kowa als „Widerspenstiger Heiliger“

Als das Berliner Renaissancetheater die Komödie „Der widerspenstige Heilige“ von dem Iren Paul Vincent Caroll als Festwochenpremiere durch Victor de Kowa inszenieren ließ, da wunderte man sich nicht nur in Berlin. Seit Jahren verrät de Kowa eine Neigung zur Klamotte. Der Regisseur inszenierte vor allem sich selber: Er spielte und spielt die Titelrolle, einen Kanonikus, der seinen kirchlichen Oberen mit der naiven Tierliebe eines Heiligen von der Art des Franz von Assisi auf die Nerven fällt. In Hamburg, wo Willy Maertens im Thalia-Theater diese Rolle „sehr reizvoll und gescheit gespielt“ hatte, wurde dem Berliner Gastspiel jetzt ungeschminkt gesagt, daß „die Inszenierung des Hauptdarstellers die Grenze zum Schwank überschreitet“ und „der Starschauspieler bestrebt ist, sich selbst in Szene zu setzen – ein Playboy in der Soutane“ (Hamburger Abendblatt). Daß eine so „betrübliche Aufführung“ (Die Welt) auf Geschäftsreisen geht, vermittelt vom Theaterrange Berlins eine ebenso irreführende Meinung wie im vorigen Jahr die von der Berliner Kritik schonungslos abgelehnte „Urfaust“-Inszenierung eines Gastspielunternehmens. Aber auch diese wurde in der Bundesrepublik als Berliner Theater herumgezeigt.