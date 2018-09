Inhalt Seite 1 — ... und unsern alten Nachbarn auch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Staat tut viel, aber... – Der „Generalstab“ der „Aktion Altershilfe“ arbeitet schon

„Kein Platz für alte Menschen?“ war die besorgte Frage unserer Untersuchung über die Lebensweise und Schwierigkeiten jener Menschen, die aus dem Berufsleben bereits ausscheiden mußten und oft auch von der Gesellschaft der Jüngeren im Stich gelassen werden („Auszug in das Altersheim“ und „Pläne für das dritte Leben“, ZEIT Nr. 45 und 46). Zum Schluß haben wir die Möglichkeit einer Lebensabend-Gestaltung skizziert, wie sie – mehr oder minder erfolgreich – seit einiger Zeit vorwiegend private Initiatoren anstreben. Diese Bemühungen unterstützt eine neue Aktion, die von Bundespräsident Heinrich Lübke gefördert und von der bekannten, aber ihrer Bezeichnung nach leider nicht sehr zugkräftigen, „Aktion Gemeinsinn“ unternommen wird.

Von je 100 alten Menschen in der Bundesrepublik, die über 65 Jahre. alt sind, leben vierundsechzig allein. Wir haben genau 2 151 000 Mitbürger im Alter von 65 bis 70 Jahren. Die 70- bis 80jährigen stellen zwei weitere Millionen, und nicht weniger als 34 000 Deutsche sind schon, über 90 Jahre alt! Insgesamt bilden die Alten unter uns die beachtliche Gruppe von 5 557 000 Personen – nein, Persönlichkeiten mit eigenen Bedürfnissen, die von der „Norm“ der Jüngeren wesentlich abweichen. Und wer kümmert sich darum? Nur in 16 Prozent aller Fälle die Kinder, weil sie – zumeist auf dem Lande, wo noch großräumige Wohnverhältnisse anzutreffen sind – dem Vorbild früherer Zeiten folgen können. Sonst die Altersheime: deren gibt es zwar eine ganze Menge – in den Städten insgesamt 1933 –, aber nur 73 057 Alte sind darin untergebracht. Und sonst? Ja, sonst kümmert sich um die Alten eben niemand, bis sie so siech werden, daß sich jemand um sie kümmern muß... und dann ist der freundliche „Lebensabend“ ohnehin schon zu Ende.

In einer Privatwohnung in Bad Godesberg, drei muffige Treppen hoch, sitzt in einem als Büro eingerichteten Zimmer eine energische, sportliche junge Dame, die sich im Auftrage der Aktion Gemeinsinn demnächst mit einer großangelegten Aktion Altershilfe an die Öffentlichkeit wenden oder: wagen wird. Die Aufgabe ist nicht leicht denn die Deutschen sind, seien wir ehrlich zu uns selbst, auf dem Ohr der Nächstenliebe etwa chwerhörig. Was in Amerika schon fast in gedul Jig ertragene Belästigung ausartet – nämlich die freiwillige Wohltätigkeit, der man ununterbrochen irgend etwas spenden oder der man unablässig seine Freizeit opfern soll –, wird bei uns so kleir geschrieben, daß es schon gewaltiger Paukenschläge bedarf, um die Aufmerksamkeit der Menschen darauf zu ziehen. Und Paukenschläge sind uns zu Recht noch in unangenehmster Erinnerung. Wer hört nicht – wenn er auf seinen Opfersinn angesprochen wird – im Geist die aufdringlichen Büchsen der NS-Winterhilfe klappern?

„Gebot der Stunde“: Freiwilligkeit

Die Aktion Gemeinsinn-, vom Bundespräsidenten Lübke gefördert und ausschließlich von Freiwilligen ausgeführt, will gerade das vermeiden, was eine Frau vor kurzem (Erinnerungen störten sie offenbar nicht) als Gebot der Stunde anzusehen schien: Staatliche Maßnahmen zur Linderung der Not. Auf die „Aktion Altershilfe“ angesprochen, für die auch sie etwas tun sollte, meinte sie empört: „So weit ist. es schon mit uns gekommen, daß man Freiwillige aufrufen muß! Warum tut der Staat denn nichts?“

Der Staat tut viel, aber damit ist es nicht getan. Die junge Dame in Bad Godesberg plant, daß demnächst drei sehr einprägsame Anzeigen der „Aktion Altershilfe“ erscheinen. Eine Werbeagentur, die nach amerikanischen Rezepten mit einem harten Punch die „K.o.-Ecke des deutschen Gemütslebens“ zur Hilfe für die Alten aufrufen will, hat ihre Dienste kostenlos zur Verfügung gestellt. Radio und Fernsehen werden mitmachen. Die junge Dame plant das alles wie ein Generalstäbler, und in der Tat hängt an der Wand ihres Bürozimmers eine große Karte mit bunten Fähnhen und Stecknadeln: Da hat sie verzeichnet, wie We Aktion Krankenhaushilfe verlaufen ist.