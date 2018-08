Bei seinem zornigen Angriff auf den „Fortschritt“ scheint mir Manfred Kuhn das Kind mit dem Bade auszuschütten. Wir können und dürfen den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt nicht „verteufeln“. Wir brauchen ihn: Ohne ihn wäre es auch um die „menschliche Würde“ geschehen, denn ohne ihn wären wir überhaupt nicht mehr imstande, Milliarden von Menschen auch nur einigermaßen zu ernähren.

Richtig und wichtig erscheint mir aber Kuhns Plädoyer für eine Beschränkung technischer Willkür durch das Recht. Die Menschheit darf die Technik nicht „abschaffen“, sie muß sie bändigen. Mir scheint aber, daß dieser Versuch der Einplanung, das heißt der Zähmung technischer Willkür, heute bereits überall begonnen hat. Die Anklage Manfred Kuhns gegen „die politische Willkür und ihre Repräsentanten“ trifft nur noch teilweise zu. Kürzlich hatte ich Gelegenheit, in Bonn mit Wolf gang Burhenne, dem Vorsitzenden des Interparlamentarischen Ausschusses, zu sprechen, der seit Jahren mit beispielhafter Energie versucht, seine Kollegen im Bundestag auf die Gefahren hinzuweisen, von denen Dr. Kuhn spricht, und gesetzliche Grundlagen gegen den Mißbrauch der technischen Mittel, gegen den „blinden Fortschritt“ zu schaffen.

Der Politiker Burhenne steht in engem Kontakt mit ähnlich denkenden Kreisen in anderen westeuropäischen Ländern. Es gibt auch bereits eine ebenso erfreuliche wie erfolgreiche Zusammenarbeit junger Parlamentarier und maßgeblicher Planstellen in den Ländern der OECD.

Allerdings werden diese Bemühungen „von oben“ nur dann erfolgreich sein, wenn sie sich gegen die Willkür einzelner Unternehmen und bestimmter, mehr an Steuergeldern als an der Gesundheit ihrer Bürger interessierter Gemeinden durchsetzen können. Weiterhin werden diese Bemühungen, die ich unter das, Motto „sehender Fortschritt“ stellen möchte, nur dann erfolgreich sein, wenn sich an Stelle defensiver Konzeptionen wie „Verteidigung“, „Schutz“ und „Verzicht“ der Begriff der aktiven, planenden „Voraussicht“ durchsetzt. Das heißt: Es genügt nicht, wie es bisher meist geschah, Geschehenes hinterher rückgängig machen zu wollen. Es muß schon vorher dafür gesorgt werden, daß die „elementaren Menschenrechte“ bei jeder Planung berücksichtigt werden, ja, daß sie von ihnen in erster Linie ausgehen.

Die Technik ist viel elastischer, viel plastischer, als wir glauben. Sie kann sich durchaus den Anforderungen des Menschen fügen. Aber wir haben ihr bisher meist nur die Forderung nach Höchstleistung und Rentabilität gestellt. Mir scheint, es genügt nicht, einfach zu „verzichten“. Wir sollten der Technik vor allem neue Direktiven erteilen, sollten ihr neue, menschlichere Ziele setzen.