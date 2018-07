Der „nachsparende Bausparer“ wird hoffähig

Wer hierzulande einen Bausparvertrag abschließt, muß bekanntlich erst einige Vorleistungen erbringen, ehe er in die Reihe der Zuteilungsanwärter aufrückt und ein Bauspardarlehen erhält. In der Praxis sieht die von den Bausparkassen geforderte Qualifikation so aus: bis zur Zuteilung müssen mindestens 40 % der vertraglich fixierten Bausparsumme angespart und seit Vertragsschluß überdies 18 Monate verstrichen sein; Aber es gibt auch Ausnahmen von dieser strengen Regel. Bauinteressenten, die es eilig haben und deshalb wenig Neigung verspüren, sich erst einmal zu „qualifizieren“, können heute auch mit Bausparkassen ins Geschäft kommen. Für sie gibt es seit einiger Zeit das Sofortdarlehen, und zwar mit oder ohne Bausparvertrag.

Bei den Sofortdarlehen wird das „klassische Bausparprinzip“ gewissermaßen umgekehrt: die Sparleistung folgt hier der Darlehensgewährung. Die Experten sprechen denn auch vom „nachsparenden Bausparer“ – dies freilich nur dann, wenn die Gewährung eines solchen Darlehens mit dem Abschluß eines Bausparvertrages verbunden ist. In diesen Fällen deckt sich der Darlehensbetrag mit der Vertragssumme des Bausparvertrages. Das Sofortdarlehen, das nur nachstellig als zweite Hypothek eingesetzt werden kann, ist unkündbar und wird zum marktüblichen Zins gewährt. Das heißt nichts anderes, als daß sich der Zinssatz im allgemeinen mit dem Zins für erste Hypotheken deckt. Das Sofortdarlehen ist also etwas teurer als das normale Bauspardarlehen, das in der Regel 5% kostet.

Durch die Koppelung des Darlehens mit einem Bausparvertrag ist die Effektivbelastung für den Kreditnehmer per Saldo allerdings niedriger. Auf den Bausparvertrag sind nämlich bis zu seiner Zuteilung jährliche Sparraten von mindestens 5% der Vertragssumme zu leisten. Diese Sparraten sind zugleich die Tilgungen. Mit dem Zeitpunkt der Zuteilung und dem Beginn der eigentlichen Darlehensrückzahlung ändert sich auch die Verzinsung. Der Darlehensrest – in der Regel die Hälfte des Darlehens – ist nicht mehr marktüblich, sondern nur noch mit 5 % zu verzinsen. Die Soforthypothek wird somit praktisch mit einem Mischzins bedient.

Ein besonderer Vorteil ist darin zu sehen, daß der Darlehensnehmer als Bausparer die staatlichen Vergünstigungen (Wahrnehmungsbauprämie oder steuerliche Abzugsfähigkeit als Sonderausgaben) voll in Anspruch nehmen kann. Auch auf diese Weise wird die Tilgung verbilligt. Der „normale Bausparer“ braucht sich dabei jedoch nicht um die Zweckentfremdung seiner Sparleistungen zu sorgen. Die Mittel für Sofortdarlehen werden nicht der Zuteilungsmasse des Bausparkollektivs entnommen. Die Refinanzierung vollzieht sich vielmehr über den Kapitalmarkt, über die Aufnahme von Fremdgeld.

Bei den öffentlichen Bausparkassen haben die Sofortdarlehen inzwischen ein Volumen von rund 300 Millionen DM erreicht, wovon der größte Teil kleinere Darlehen zur Schließung von Finanzierungslücken betrifft. Daß dieses Geschäft bislang nicht noch stärker zu Buche schlug, hat seine guten Gründe: zum einen galt es bei einigen Kassen lange Zeit als nicht ganz „hoffähig“, und zum anderen deckten (und decken) viele Institute die Nachfrage nach Sofortdarlehen mit Übertragungen, durch den Handel mit Altverträgen – oder, wie die privaten Bausparkassen, über andere „Umwege“ (bevorzugte Zwischenkreditgewährung). Die Bedeutung der Sofortdarlehen wird künftig schon deshalb wachsen, weil immer mehr Bausparer infolge der allenthalben kräftig gestiegenen Bau- und Grundstückspreise mit den ursprünglich abgeschlossenen Verträgen nicht mehr auskommen. So konnte es denn auch nicht überraschen, daß die Geschäftsstelle öffentliche Bausparkassen dieser Tage vor der Presse in Bonn eine verstärkte Pflege und Propagierung des Sofortdarlehensgeschäftes ankündigte. Der „nachsparende Bausparer“ ist durch dieses offene Bekenntnis zum Sofortdarlehen sozusagen hoffähig geworden. lz