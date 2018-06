Was als Riesenskandal zu beginnen schien und sich als Mischung von internationaler Intrige und kriminalistischem Puzzlespiel fortsetzte, endete in diesen Tagen als kavaliersgroteske: Hollands Landwirtschaftsminister Marianen dessen „vertrauliche“ Anzeige den in langen Dienstjahren unbescholtenen Ministerialdirektor Stalmann erst ins Gefängnis und dann unter anhaltenden Verdacht der Bestechlichkeit gebracht hatte, trat an die Rampe und verbeugte sich mit der Bitte um Entschuldigung.