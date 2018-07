Schon im zurückliegenden Jahr hat es sich gezeigt, daß Kapitalerhöhungen weder für die Börse noch für die betroffenen Aktionäre, Banken und Unternehmen eine reine Freude sein müssen. Das waren sie nur, solange die Kurse ständig stiegen und damit jeder Pfennig auf den Aktienmarkt „gut angelegt“ war. Wenn es aber an der Börse kaum noch etwas zu verdienen gibt, d. h. wenn Kursgewinne ausbleiben, dann bleiben auch die Gelder der Spekulanten aus, wobei dieser Kreis nicht zu eng gezogen werden sollte. Zur Spekulation kann man unbedingt alle jene Gruppen rechnen, die sich „tendenzbewußt“ zu verhalten suchen. Dazu zählen auch Versicherungen, Banken und jener Teil des Publikums, das Aktien nicht nur in die Schublade legt, sondern durch Depotveränderungen den „Zeichen der Zeit“ folgen möchte.

Es sind also schon gewichtige Gruppen, die während schwacher Börsenperioden als Aktienkäufer ausfallen. Jedenfalls solange sie erwarten können, daß der Endpunkt den Baisse noch nicht erreicht ist bzw. ein Wiederanstieg noch nicht bevorsteht. Und das ist die Situation, in der wir uns zur Zeit befinden. Niemand hat Eile, gegenwärtig die Depots aufzufüllen. Man wartet auf bessere Gelegenheiten. Schon gar nicht läßt man sich in den Anlagedispositionen durch Kapitalerhöhungen beeinflussen. Die Jahre, in denen es als selbstverständlich galt, angebotene junge Aktien unbesehen zu beziehen, sind vorüber. Jetzt wird abgewogen, ob das Kapital fordernde Unternehmen überhaupt weitere „Vertrauensbeweise“ verdient oder ob es nicht Anlagemöglichkeiten gibt, die bessere Chancen bieten. „Beim Geld hört die Gemütlichkeit auf“ – das werden künftig auch jene Unternehmen zu spüren bekommen, die sich bislang in der Wärme des Aktionärsvertrauens geborgen fühlten.

Wenn den Sparern und Großanlegern viele Türen für ihr Kapital offenstehen, dann werden jene Stellen, die Kapital brauchen, in Wettbewerb miteinander treten müssen. Dabei ist selbstverständlich, daß der Starke besser abschneidet als der Schwache. Das wird den Ausleseprozeß beschleunigen. Für den Aktionär heißt das, doppelt vorsichtig zu sein.

Wer heute eine Kapitalerhöhung vorschlägt, muß den Aktionären eine gute Verzinsung des eingesetzten Geldes versprechen können. Kapitalerhöhungen und sinkende Dividenden passen nicht zusammen. Eine Unternehmensleitung, die nicht auf die Börsenlage Rücksicht nimmt, wird ebenfalls Schiffbruch mit ihren Kapitalwünschen erleiden. Im vergangenen Jahr sind oftmals noch die Hausbanken helfend eingesprungen, indem sie große Teile des nicht placierten Aktienmaterials selbst übernommen haben, in der Hoffnung, es bei sich bessernder Börsenstimmung absetzen zu können. Diese Erwartungen sind nicht immer in Erfüllung gegangen. Noch heute liegen in den Depots der Banken große Bestände junger Aktien „eingefroren“. –

Die Banken befinden sich in einer Zwangslage. Auf der einen Seite müssen sie sich nach den Wünschen ihrer großen Kunden richten, deren Interesse darauf gerichtet ist, neues Kapital zu möglichst günstigen Bedingungen zu erhalten (d. h. bei Aktienemissionen zu hohen Ausgabekursen), zum anderen sind den Kreditinstituten in der Aktienplacierung bei sich selbst jedoch Grenzen gesetzt, denn dadurch wird Liquidität gebunden, die man im laufenden Geschäft dringend braucht. Natürlich können die „befreundeten“ Investment Fonds bei der Placierung mithelfen, aber auch ihre Möglichkeiten, „notleidende“ Posten aufzunehmen (auch wenn es zu Vorzugspreisen geschieht), sind begrenzt. Ein Portefeuille, das auf die Interessen der Investment-Sparer Rücksicht zu nehmen hat, kann nicht nur Nothafen für nicht placierte Aktien sein.

Künftig werden Kompromisse gefunden werden müssen. Wie sie aussehen können, deutet sich bereits an. Dazu zwei Beispiele: Die Deutsche Erdöl AG braucht dringend neues Investitionskapital. Der Aktienkurs dieses Unternehmens (ca. 230 %) ist im vergangenen Jahr aus verschiedenen Gründen, die hier nicht erörtert zu werden brauchen, um rund ein Drittel zurückgefallen. Nicht gerade zur Freude der Aktionäre, die jetzt neues Geld zur Verfügung stellen sollen. Deshalb operiert man vorsichtig. Man will das Kapital praktisch im Verhältnis 4 : 1 erhöhen, aber zunächst nur ein Bezugsrecht von 8 : 1 ausschreiben – zu einem Ausgabekurs von 130 % (vor der entscheidenden Aufsichtsratssitzung sprach man noch von 140 %). Also Inanspruchnahme des Kapitalmarktes nur in kleinen Dosen.

Einen anderen Weg beschreitet jetzt die Reichhold Chemie AG, Hamburg, die das vorhandene „genehmigte“ Kapital von 3 Mill. DM nunmehr zur Hälfte ausnutzen will. Den Aktionären wird jedoch nur ein Bezugsrecht 10 : 1 angeboten (also 0,9 Mill. DM). Die restlichen 0,6 Mill. DM sollen „frei“ verwertet werden, um die Altaktionäre nicht allzusehr zu strapazieren. Zur Erleichterung des Bezuges junger Aktien ist ein Bezugskurs von 150 % gewählt worden (Aktienkurs zur Zeit etwa 650 %). Bislang lagen die Ausgabekurse bei diesem noch im Aufbau befindlichen Unternehmen beträchtlich höher. Das, was bei dem regulären Bezugsrecht weniger hereinkommt, versucht man allerdings über die Verwertungsaktien auszugleichen. Aber ist das die Ideallösung? Die Börse reagiert auf Verwertungsaktien mit Zurückhaltung. Warum? Weil der Aktienkurs der betreffenden Unternehmen erfahrungsgemäß für längere Zeit „tot“ liegt. Bei jeder freundlichen Börsentendenz, in der sich die Kurse allgemein aufwärts entwickeln, wird nämlich versucht, Verwertungsaktien „an den Mann“ zu bringen. Dadurch wird hier ein Mitziehen nach oben verhindert, bestimmt aber gedrosselt. Das wiederum verstimmt die Börse. Die Ankündigung von Verwertungsaktien ist für viele „bewegliche“ Wertpapieranleger ein Warnsignal Kurt Wendt