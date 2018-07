W. G., Bonn, im Januar

Was als Riesenskandal zu beginnen schien und sich als Mischung von internationaler Intrige und kriminalistischem Puzzlespiel fortsetzte, endete in diesen Tagen als kavaliersgroteske: Hollands Landwirtschaftsminister Marianen dessen „vertrauliche“ Anzeige den in langen Dienstjahren unbescholtenen Ministerialdirektor Stalmann erst ins Gefängnis und dann unter anhaltenden Verdacht der Bestechlichkeit gebracht hatte, trat an die Rampe und verbeugte sich mit der Bitte um Entschuldigung. Er habe geirrt, so sagte er. Ist damit der Fall „ausgestanden“, ist mit dieser „Ehrenerklärung“ das Ungemach ausgelöscht, dem der herzkranke Beamte Stalmann monatelang ausgesetzt war? Ist eine falsche Anzeige – egal, wie sie zustande kam – ein Kavaliersdelikt und läßt sich der Verdacht, der dadurch auf einen Unschuldigen fällt, einfach als peinliche Panne abtun?

Man kann sich zu dieser Bagatellisierung kaum entschließen. Zwar entbehrt es nicht der Tragikomik, daß Stalmann in den Monaten, in denen der Verdacht auf ihm lastete, seine dienstlichen Obliegenheiten ausübte, und denen, die ihn um einige Ecken herum angeschwärzt hatten, bei allen möglichen internationalen Gelegenheiten begegnete. Aber dieser Fall hat der Öffentlichkeit eindringlich vorexerziert, wie dringend die Reform der deutschen Strafprozeßordnung, wie notwendig der Rechtsschutz eines Beschuldigten ist, der nicht ausschließlich dem Staatsanwalt und seinen Fahndungsorganen ausgeliefert sein darf, sondern der auch das Recht haben müßte, seinen Anwalt Einblick in die Akten nehmen zu lassen und seinerseits Entlastungsmaterial zu sammeln – und wie wenig unsere Gesetzgebung aus dem idyllischen Jahre 1877 noch zu dem Jahrzehnt paßt, in dem wir leben.