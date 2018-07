Durch Krankheiten sind schon viele Menschen um Beruf und Arbeit gekommen. Nicht nur hohe Krankheitskosten können zu Verschuldung und Not führen, öfter bedeuten noch Verdienstausfall und Weiterlaufen der normalen Unkosten den wirtschaftlichen Ruin des Kranken. Zum Schutz gegen solches Mißgeschick hat die Sozialgesetzgebung allen Arbeitnehmern erfolgreich geholfen, während freiberuflich Schaffende durch private Versicherungsverträge Selbstschutz zu finden versuchen. Das geschieht durch Versicherungsverträge, die dem Kranken für die Dauer der Krankheit Krankentagegelder und auch Krankenhaus-Tagegelder für die Zeit des Aufenthaltes in Heilanstalten sichern. Diese Versicherungen haben mit der üblichen Krankenversicherung an sich nichts zu tun, sondern sind zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Verluste durch Ausfall der eigenen Arbeitskraft. Diese Versicherungen sind mit immerhin teuren Prämien zu erkaufen. So hat in einem dem Bundesfinanzhof vorgelegten Fall ein Steuerzahler rund 3000 DM Krankentagegelder erhalten, während er von den rund 4000 DM reinen Krankheitskosten nur die Hälfte von seiner Versicherung ersetzt bekam, so daß er etwa 2000 DM aus eigener Tasche zahlen mußte. Diese Selbstkosten zog er berechtigt als außergewöhnliche Belastung von der Steuer ab. Das Finanzamt wollte dagegen die 3000 DM Tagegelder mit den Selbstkosten verrechnen, weil es sich ja um Ersatz für Verdienstausfall durch Krankheit handelte. Mithin wäre der Zweck der Versicherung gegen Verdienstausfall mehr oder weniger durch Steuerlasten vereitelt worden.

Das hat der Bundesfinanzhof im Urteil vom 15. September 1961 (VI 231/60 U im BStBl. 1961 III S. 516) dankenswert als unzulässig erklärt. Danach sind Krankentagegelder wie auch Krankenhaus-Tagegelder für die Abzugsfähigkeit der Krankheitskosten völlig unerheblich. Die Bundesfinanzrichter erläutern überzeugend, daß der rein, äußerliche Zusammenhang dieser Art von Verdienstausfall-Versicherung mit der Krankenversicherung nicht in falsche Verbindung gebracht werden darf, wie es durch die Finanzbehörden oft geschieht. Diese notwendige Abwehr mittelbar durch Krankheit erzeugter Ausgaben kann nicht durch fiskalische Kleinlichkeit verringert oder gar zunichte gemacht werden.

Gerade die Angehörigen freier Berufe, wie Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Journalisten, Künstler, Gewerbetreibende und selbständige Geschäftsleute haben. die wirtschaftlichen Folgen persönlicher Krankheit zu fürchten und daher sinnvoll abzuwehren. Die Wohltaten des Sozialstaates, die allen Arbeitnehmern für jeden Verdienstausfall Vergütung gewähren, müssen auch den freiberuflich tätigen Steuerzahlern unvermindert zuerkannt werden. Ein Arzt oder ein Anwalt hat während seiner an sich schon existenzgefährdenden Krankheit von längerer Dauer sämtliche laufenden. Unkosten fortzuzahlen, oft noch einen teuren Vertreter zu nehmen. Seine Existenz wäre stark gefährdet, wenn er sich nicht durch Tagegeldversicherung gegen die gröbsten Ausfälle sichern könnte, ohne daß die Steuer ihm nachträglich einen, Teil dieser Ersatzbeträge wegnehmen könnte. Gerade weil die Finanzbehörden wirtschaftlich und menschlich denken und handeln müssen, haben sie die Pflicht, in solchen Fällen wirklichkeitsnah zu entscheiden, mithin: die Tagegelder bei der Berechnung der außergewöhnlichen Belastung durch Krankheit unberücksichtigt zu lassen. Finanzbeamte handeln daher immer richtig, wenn sie das Wort des Bundesfinanzhofspräsidenten Dr. Heßdörfer beherzigen: „Zuerst ist das Leben und dann das Recht!“

Manfred Mielke